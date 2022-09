Aishwarya Rai Bachchan a refusé de rejoindre l’équipe de Ponniyin Selvan sur The Kapil Sharma Show à cause de Salman Khan ? Voici la vérité

Les créateurs de Ponniyin Selvan ne ménagent aucun effort pour promouvoir le projet ambitieux du réalisateur Mani Ratnam. Récemment, le casting de Ponniyin Selvan comprenant Vikram, Karthi, Trisha Krishnan, Jayam Ravi et Sobhita Dhulipala est apparu sur The Kapil Sharma Show. Cependant, l’absence d’Aishwarya Rai Bachchan a soulevé plusieurs sourcils.

Alors que les photos et les vidéos du casting de Ponniyin Selvan posant avec Kapil Sharma ont fait surface sur Internet, les fans ont commencé à spéculer sur la raison pour laquelle Aishwarya avait manqué le spectacle. Beaucoup de gens ont estimé que depuis que The Kapil Sharma Show est produit par Salman Khan, Aishwarya a apparemment décidé de ne pas y aller à cause de son passé amer avec le Dabangg Khan.

Alors l’équipe de Ponniyin Selvan est allée au spectacle de Kapil Sharma ? Se sent un peu bizarre. Aucun des acteurs n’est à l’aise en hindi (Aishwarya n’y est pas allée). Le spectacle est si tonalement différent de ce qu’est le film. Je suppose qu’ils ne veulent laisser aucune chance de promouvoir le film. Srinivas R (@srini_r_twit) 27 septembre 2022

Salman est l’un des producteurs de l’émission Kapil Sharma. C’est la raison de l’absence d’Aishwarya ? … (@AbhishekSaman16) 27 septembre 2022

Où est Aishwarya ? Le reste est venu pour le spectacle de Kapil Sharma Aishwarya comme Nandini (PonniyinSelvan)’ll b Historic (@badass_aishfan) 24 septembre 2022

Cependant, on a appris qu’Aishwarya aurait été occupée par ses engagements antérieurs pour promouvoir son film ailleurs. AR Rahman l’a raté aussi. Il est à noter que les réalisateurs du film ont fait la promotion de leurs films dans différentes villes afin d’avoir une plus grande portée. Il est donc tout à fait raisonnable qu’Aishwarya manque d’apparaître dans l’émission comique en raison de son calendrier promotionnel chargé. Auparavant, Aishwarya a promu Ae Dil Hai Mushkil et Jazbaa dans l’émission.

Regardez les moments amusants de Trisha et Vikram dans The Kapil Sharma Show ici :

Pendant ce temps, c’était la toute première apparition de Trisha et Vikram dans The Kapil Sharma Show et l’excellent comédien s’est assuré qu’ils passaient un bon moment à promouvoir leur film. Chiyaan Vikram a été vu engagé dans une conversation hilarante avec Kapil Sharma et a déclaré que la comédie était inscrite dans son destin. Il a révélé son souhait d’être dans l’émission une fois pendant ses jours d’école.