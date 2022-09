Aishwarya Rai Bachchan a l’air fascinante en noir lorsqu’elle arrive à l’événement

Aishwarya Rai Bachchan est arrivée au lancement de la bande-annonce sur Ponniyin Selvan 1. Elle portait un costume noir, a fait tourner les têtes avec sa beauté. Ses photos et vidéos deviennent virales sur les réseaux sociaux.













PS-1 est basé sur le roman tamoul éponyme de Kalki, qui a été sérialisé dans les années 1950 et a continué à être un succès fulgurant depuis, l’opus magnum présente un casting de stars qui comprend Vikram, Jayam Ravi, Karthi, Trisha, Aishwarya Lekshmi, Sarath Kumar, Vikram Prabhu, Sobhita Dhulipala, Jayaram, Prabhu, Parthiban et Prakash Raj. Appelé par Mani Ratnam son projet de rêve, Ponniyin Selvan sera parmi les projets les plus coûteux jamais entrepris dans le pays.