Aishwarya Rai Bachchan ne cesse de nous surprendre. L’actrice surfe sur le succès de Ponniyin Selvan 2. Aishwarya Rai Bachchan a livré une superbe performance en tant que Nandini dans le film inspiré du livre de Kalki Krishnamoorthy. Nandini est la figure centrale du film. Aishwarya Rai Bachchan est de retour dans les affaires. Maintenant, ses fans veulent qu’elle fasse plus de films. En attendant, une ancienne interview de Sneha Ullal a refait surface sur la populaire plateforme Reddit. Nous pouvons voir à quel point l’actrice de Lucky: No Time For Love parle magnifiquement d’Aishwarya Rai Bachchan. Voici la vidéo qui fait fureur sur les réseaux sociaux…

Regardez la vidéo de Sneha Ullal sur Aishwarya Rai Bachchan

Selon Sneha Ullal, Aish était vraiment gentil avec elle quand ils se sont rencontrés et lui a dit « bienvenue dans la famille » (ignorez la qualité de la vidéo lol) par u/Sonam-Ki-Kutiya dans BollyBlindsNGossip

Sneha Ullal dit avoir rencontré Aishwarya Rai Bachchan lors d’une remise de prix. La dame l’a chaleureusement accueillie dans la famille, qui est l’industrie cinématographique hindi. Sneha Ullal dit qu’elle était très nerveuse car les médias la comparaient à l’ancienne Miss Monde. Tous deux ont les yeux verts, ce qui les rend si distincts et magnétiques. Sneha a dit à l’actrice de ne pas la haïr. Elle dit que la chaleur d’Aishwarya Rai Bachchan l’a touchée. Elle dit qu’elle sait que la diva la rencontrera gentiment si jamais ils se croisent.

Sneha Ullal a dû prendre du recul par rapport à Bollywood et aux films car on lui a diagnostiqué une maladie auto-immune. C’est une maladie liée au sang qui l’a rendue malade. Il lui a fallu quatre ans pour le maîtriser. Les internautes font l’éloge d’Aishwarya Rai Bachchan après cette vidéo de Sneha Ullal. Une personne a commenté qu’Aishwarya Rai Bachchan donne aux fans de nouvelles raisons de l’aimer chaque jour.

Les fans avaient commenté que Salman Khan avait fait venir une actrice ressemblant à son ex Aishwarya Rai Bachchan lorsqu’il avait choisi Sneha Ullal pour le film. Les deux avaient une grande différence d’âge. Les fans d’Aishwarya Rai Bachchan ont appelé les personnes qui l’ont récemment expédiée avec Salman Khan.