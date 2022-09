Aishwarya Rai Bachchan a été malmenée pour son apparition au lancement de la bande-annonce de Ponniyin Selvan; les internautes disent: «Elle a l’air horrible; botox ke natije’

Aishwarya Rai Bachchan est prête pour sa sortie dans le sud Ponniyin Selvan et l’actrice s’est rendue dans le sud pour assister au lancement de la grande bande-annonce du film. Aishwarya, qui a été critiquée régulièrement pour ses apparitions, a de nouveau été critiquée pour son vieillissement. Bien. Les attentes avec les célébrités de Bollywood ou d’ailleurs toute personnalité publique qui fait partie de l’industrie du glamour ne devraient pas vieillir. Et s’ils le font, ils se feront troller, et l’exemple classique est Aishwarya Rai Bachchan.

L’actrice qui a obtenu l’étiquette de la plus belle femme du monde au monde qu’elle n’a évidemment jamais demandée est en ce moment accusée de ne pas avoir l’air si belle et les gens la critiquent et la qualifient d’horrible beauté car elle est accusée de faire trop de botox. Les trolleurs des médias sociaux ont définitivement dépassé toutes les limites de la méchanceté et de la personnalité et font honte à Aishwarya de ne pas correspondre à leurs normes de beauté. Qu’a-t-elle fait pour faire face à ces critiques ? Rien de sûr.

Les fans d’Aishwarya Rai Bachchan l’adorent et attendent avec impatience de voir son film.

Alors que les fans les plus fidèles d’Aishwarya aiment la façon dont elle soutient l’actrice et louent sa grâce, nous ne pouvons pas être d’accord. Les fans de l’actrice attendent avec impatience son film car elle était en congé sabbatique depuis plus de quatre ans en raison de la pandémie et de son choix personnel d’équilibrer son travail et sa vie personnelle, en particulier sa fille Aaradhya. Aishwarya avait dit qu’elle n’était jamais dans la course et ne pensait pas à qui allait où, en ce moment sa priorité était sa fille et elle était toujours disponible pour elle. L’actrice d’Ae Dil Hai est accusée d’être trop possessive envers sa fille et de l’emmener partout. Eh bien, comme on dit, vous ne pouvez jamais rendre tout le monde heureux, et vous ne devriez pas vous en soucier.