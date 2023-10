Aishwarya Rai Bachchan a de nouveau été critiquée pour ses photos récentes, les internautes se demandent « À quel point Photoshop représente-t-il trop de Photoshop ? »

Aishwarya Rai Bachchan a de nouveau fait l’actualité. L’actrice a foulé la rampe de la Fashion Week de Paris, telle une déesse en or. Mais le look de l’actrice ne plaisait pas à tout le monde. Certains ont estimé que la couleur des cheveux de l’actrice semblait aléatoire tandis que d’autres ont commenté à quel point la robe la rendait simplement plus volumineuse avec un volume inutile. Mais les fans d’Aishwarya Rai Bachchan ont estimé que c’était l’un de ses meilleurs looks de ces derniers temps. Elle a eu un passage assez court à Cannes 2023 où elle n’a fait qu’une seule apparition. Une photo de Kendall Jenner, Aishwarya Rai Bachchan et Aaradhya Bachchan est également devenue virale. Plus tard, elle a été vue lors d’un événement à la Porte de l’Inde.

Aishwarya Rai Bachchan est à nouveau critiquée

L’actrice a été vue lors de l’événement à Gateway Of India dans une tenue noire conçue par Manish Malhotra. C’était une veste sur ce qui ressemblait à une robe noire. Abandonnant sa raie au milieu, elle s’est tournée vers les boucles. Mais les internautes estiment que les photos sont trop retouchées. L’actrice a l’air beaucoup plus mince sur les photos. Une personne a commenté : « C’est définitivement un air brossé à plusieurs niveaux. Ce n’est plus sa silhouette ou son visage. Pourquoi les gens n’acceptent-ils pas de prendre du poids de manière positive avec l’âge ? Je veux dire une femme tellement instruite que je ne m’attendrais pas à tomber. » pour les pinceaux de beauté », tandis qu’un autre a écrit : « Trop retouché, tu es plutôt accepté comme tu es. »

Aishwarya Rai Bachchan sur le fait d’avoir été critiquée pour sa prise de poids

Aishwarya Rai Bachchan a déclaré qu’elle n’était pas dérangée par les trolls. Elle a dit qu’elle était heureuse de vivre une vraie vie avec sa fille. Elle a déclaré qu’elle n’avait jamais eu pour mission de prouver aux gens qu’elle pouvait ressembler à un certain type même après avoir accouché. Elle a dit que beaucoup de femmes ont trouvé du sens à ce qu’elle a dit. L’actrice a fait un grand retour au cinéma avec Ponniyin Selvan 2. Les gens ont adoré son travail dans le rôle de Nandini. Il y a des rumeurs selon lesquelles Mani Ratnam prévoit un autre film avec Chiyaan Vikram et elle.