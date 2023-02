Aishwarya Pissay décroche un 6e titre consécutif

Aishwarya Pissay, la reine du sport automobile indien de 27 ans et pilote d’usine de l’équipe Petronas TVS Racing, a décroché son sixième titre consécutif de rallye national dans la catégorie dames en six manches du championnat national de course indien FMSCI 2022 (INRC-2w) .

Entrant dans le Rallye de Nashik, la sixième et dernière manche avec une avance confortable, la coureuse de Bengaluru a vu sa concurrente la plus proche, Fazeela, du Kerala sauter la manche finale. Et avec le titre de champion national des rallyes pratiquement assuré, elle a pris les choses en main et a récupéré une deuxième place, ce qui était suffisant pour défendre son titre.

“Mon vélo de course TVS TR 200R, qui est basé sur le TVS Apache RTR 200, est extrêmement capable et a livré de superbes performances. Tout au long de la saison, sur un terrain difficile et technique, j’ai su prendre le contrôle de la situation et la pousser à mon goût. C’est pour moi une joie et un bonheur immenses de remporter six titres consécutifs au Rallye national. Je remercie mes mécaniciens, ma famille, mes sponsors et tous ceux qui m’ont soutenu. Mes remerciements particuliers à Petronas TVS Racing, qui m’a soutenu contre vents et marées”, a déclaré Aishwarya Pissay.

Entrant dans la manche finale avec une avance de 12 points, la coureuse TVS a évité tout risque en naviguant sur le parcours technique avec un contrôle habile sur son TVS TR 200R, une machine maigre qui a clôturé sa campagne 2022. Elle a maintenu un rythme régulier et a intelligemment joué le jeu facile en chronométrant 40 minutes et 21,597 secondes pour les deux épreuves spéciales. La troisième étape a été annulée.

Elle a remporté les cinq manches auxquelles elle a participé et a gardé l’ardoise propre, pour prolonger sa séquence de victoires qui a commencé en 2017. En plus de remporter les six championnats nationaux de rallye FMSCI, elle a également remporté le titre de course nationale 2W dans la catégorie des dames en 2017, avant de passer à des épreuves plus élevées de Rallye Raid tout-terrain. Elle a commencé en 2016 avec Circuit Racing en remportant les titres Honda One-Make et TVS One-Make. Elle a également excellé dans des épreuves de cross-country plus difficiles en Inde comme le Rallye de l’Himalaya, le Dakshin Dare et Desert Storm a ouvert la voie à des événements de Rally Raid à l’étranger.

En 2017, elle est passée sous les ailes de TVS Racing et a fait ses débuts internationaux dans le difficile rallye Baja Aragon en 2018, où elle a surmonté un accident mortel et s’est élevée comme un phénix pour poursuivre sa course de rêve en Coupe du monde, la prochaine. année. Outre les sept titres nationaux, elle a atteint le sommet en remportant la Coupe du monde FIM Baja dans la section féminine pour le prix ultime en 2019.

La saison 2022 retardée s’est terminée dimanche avec la manche de Nashik, mais la coureuse de Bengaluru poursuivra son entraînement à la poursuite d’événements Rally Raid plus difficiles à l’étranger en 2023.

