"Aishwarya de Taal": Internet déchire la couverture Vogue de Sara. Photo à l’intérieur

La couverture de Vogue de Sara Ali Khan semble avoir laissé Internet totalement indifférent. L’image dépouillée de l’essentiel montre Sara drapée dans un tissu vert soyeux, posée sur un fond rouge foncé, les bras nus levés au-dessus de sa tête. Quelle que soit l’ambiance visée par la séance photo, elle semble avoir dépassé la plupart des gens. Les commentaires sur la publication de Vogue India sur Instagram sont à la fois brutaux et hilarants. « Aishwarya de Taal« , lire un commentaire concis – maintenant que cela a été mentionné, la pose de Sara ressemble un peu à Aishwarya Rai Bachchan dans la chanson Ramta Jogi à partir de 1999 Taal.

« Quand le professeur vous donne une punition et dit les mains en l’air », a plaisanté un autre commentaire. « Aisselle », lit un troisième. Quelqu’un a pensé que l’image était « Giving Rekha » – une référence à la façon dont le drap couvre la tête de Sara.

Beaucoup ont dédaigné le style du tournage. « Qui a drapé ce tissu/sari ? C’est une couverture de Vogue ? » demandé un commentaire. « Pourquoi lui feriez-vous cela? Le drapé est en désordre », a écrit quelqu’un d’autre. Quelqu’un a pensé que l’image était « Giving Rekha » – une référence à la façon dont le drap couvre la tête de Sara. Un autre commentaire a qualifié la couverture de « Photoshop Sasta (bon marché) ».

Voir le post de Vogue ici :

Voici Aishwarya Rai Bachchan qui danse Taal:

Sara Ali Khan a été vue pour la dernière fois dans le très apprécié Zara Hatke Zara Bachke en face de Vicky Kaushal. Elle apparaît également dans une séquence de chansons dans Karan Johar’s Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani qui est sorti la semaine dernière. Sara, actuellement en vacances avec des amis, a quatre films à sa programmation – on la verra l’année prochaine dans Ae Watan Mere Watan et filme Métro… à Dino, Meurtre Moubarak et un projet sans titre réalisé par Jagan Shakti.