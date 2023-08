Aishwary Pratap Singh Tomar apporte à l’Inde un Hattrick d’or aux Jeux mondiaux universitaires

L’Olympienne Aishwary Pratap Singh Tomar a mené le spectacle avec un triplé de médailles d’or alors que les tireurs et les archers ont propulsé la meilleure récolte de médailles de l’Inde avec 17 podiums aux Jeux mondiaux universitaires ici lundi.

Au quatrième jour de la compétition, les athlètes de l’Université indienne ont remporté quatre médailles d’or (deux en tir et deux en tir à l’arc), une d’argent (tir) et une de bronze (tir à l’arc).

Au total, l’Inde a remporté neuf médailles d’or, trois d’argent et cinq de bronze pour se classer quatrième au classement des médailles derrière la Chine (17-5-4), la Corée (10-10-4) et le Japon (10-6-7).

Le record précédent de l’Inde aux Jeux mondiaux universitaires était à Gwangju, en Corée du Sud, en 2015, où elle a remporté cinq médailles – une d’or, une d’argent et trois de bronze.

Aishwary a remporté un triplé de médailles d’or alors que les tireurs portaient leur total à neuf médailles (6-2-1) pour mener le championnat par équipe.

Dans l’épreuve par équipe masculine du 10 m à la carabine à air comprimé, l’ancien champion du monde junior Aishwary a gagné avec Divyansh Singh Panwar et Arjun Babuta, battant les hôtes chinois avec un score record du monde.

Le trio a tiré 1894,7 points pour le titre, 7,3 points de mieux que le précédent record du monde établi par la Chine en 2018.

La Chine a remporté la médaille d’argent avec un score de 1881,9 et la médaille de bronze est revenue au Kazakhstan (1878,2).

Aishwary a ensuite remporté une autre médaille d’or (252,6), cette fois dans une épreuve individuelle, devançant son coéquipier Divyansh Singh Panwar (251,0). La médaille de bronze est revenue au favori local Song Wuhan, qui a tiré 229.

Sangampreet Singh Bisla et Avneet Kaur sont devenus champions universitaires à poulies alors que les archers ont terminé leur campagne avec leur plus haut total de trois médailles d’or, une d’argent et trois de bronze.

Les trois médailles d’or ont été remportées dans la section arc à poulies – individuel masculin (Bisla), individuel féminin (Avneet) et équipe mixte (Saini et Pragati).

La seule médaille d’argent a également été remportée dans la section arc à poulies de l’épreuve féminine par équipe (Avneet, Purvasha Shinde et Pragati).

Les archers à poulies ont également remporté deux médailles de bronze — l’équipe masculine (Rishabh Yadav, Saini et Bisla) et l’individuel masculin (Saini).

Les archères classiques ont été les plus déçues, remportant une seule médaille, une médaille de bronze par l’équipe féminine de Sangeeta, Tanisha Verma et Reeta Sawaiyan.

En tennis de table, Kabir Hans de l’Université KIIT s’est qualifié pour le deuxième tour des épreuves de simple et de double mixte.

En badminton, l’Inde a remporté son troisième match de championnat contre l’Ukraine 5-0, Swetaparna Panda remportant le double féminin en partenariat avec sa sœur Rutaparna. Elle a également remporté le double mixte après avoir fait équipe avec Viraj Vilas Kuvale.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)