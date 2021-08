Aisé, prêt à dépenser à nouveau en voyage, payez avec des bons, dit Amex

Les voyages d’été sont de retour, grand moment. C’est selon un sondage publié mardi par American Express Travel, où les réservations de voyages des consommateurs ont atteint 95% des niveaux de mai 2019.

Mais alors que les Américains aisés ont hâte de partir, c’est chez eux qu’ils veulent partir, pas les uns les autres. Et ils paient souvent leurs voyages avec des bons et des points de carte de crédit.

L’enquête en ligne Amex Trendex auprès de 2 000 voyageurs réguliers gagnant au moins 70 000 $ par an, menée fin juin, a révélé que les travailleurs et les familles souhaitent prendre autant de vacances que possible avant de retourner probablement dans les bureaux et les campus scolaires cet automne.

« Nos clients sont prêts à dépenser à nouveau pour leurs voyages », a déclaré Audrey Hendley, présidente d’American Express Travel. Soixante pour cent des répondants feront un autre voyage cet été, et pour 47 %, cela représentera plus de voyages que d’habitude juste avant le début de l’année scolaire.

De nombreux parents et leurs enfants ont peut-être été enfermés ensemble à la maison pendant plus d’un an, mais la majorité des adultes avec enfants (52%) voyageront toujours en famille, selon Hendley. Environ un tiers, à 33%, feront un voyage en couple sans enfants, tandis que seulement 5% et 3% voyageront en solo ou avec des amis, respectivement.

Parmi les motifs de voyage, les réunions de famille occupaient la première place avec 22 %, tandis que les voyages d’anniversaire et d’anniversaire arrivaient en troisième et quatrième place avec 8 % chacun. Voir des amis arrivait en deuxième position, à 18 %. Types de voyage ? « Les parents ont soif d’une grande variété d’activités », a déclaré Hendley, soulignant les destinations balnéaires ou tropicales (45 %), les villes (28 %), les voyages d’aventure en plein air (24 %) et les destinations « familiales » telles que les complexes Disney (22 %).