Airtel travaille sur « Xstream AirFiber 5G », un service Internet à domicile basé sur la 5G

Plus tôt cette année, Jio a dévoilé « JioAirFiber », une solution Internet domestique qui s’appuie sur le réseau 5G de l’opérateur au lieu de faire passer un câble jusqu’à votre domicile. Désormais rival Airtel prépare un service concurrent baptisé « Airtel Xstream AirFiber 5G ».

Cela n’a pas encore été officiellement annoncé, mais en raison d’une erreur, l’application Android a été publiée trop tôt sur le Play Store, ce qui a divulgué de nombreux détails sur le nouveau service.

Xstream AirFiber 5G sera centré autour d’un routeur Wi-Fi 6 (ax). Pour le configurer, choisissez d’abord un bon endroit dans votre maison avec un signal fort, puis insérez une carte SIM au bas de l’appareil et allumez-le. Il semble que l’application aura une fonction AR pour vous aider à choisir le meilleur endroit.















Instructions de configuration Airtel Xstream AirFiber 5G depuis l’application

Le routeur fonctionnera également sur les réseaux 4G, bien sûr, mais la 5G offrira une bien meilleure expérience avec une bande passante plus élevée et une latence plus faible. Il y a une poignée de ports Ethernet à l’arrière de l’appareil, si vous souhaitez connecter quelques ordinateurs de bureau, consoles, téléviseurs intelligents, etc.

L’application a également révélé le système de tarification du service – un abonnement de 6 mois avec une vitesse de 100 Mbps coûtera 2 994 ₹ (ce qui équivaut à 499 ₹ par mois). Le prix du routeur 5G lui-même devrait être de 6 000 ₹.

Airtel peut avoir diverses promotions et offres combinées en tête, nous devrons simplement attendre l’annonce officielle pour le savoir. Au fait, l’application était ici mais a depuis été abattu.

À titre de comparaison, vous pouvez obtenir Airtel Xstream Fiber (c’est-à-dire filaire) à 40 Mbps pour 499 ₹ par mois, ce qui inclut un routeur Wi-Fi gratuit. Il existe également des offres Internet + TV, vous pouvez consulter les forfaits disponibles ici. Quoi qu’il en soit, la version AirFiber offrira des débits plus élevés pour le même prix et une installation plus simple.

