L’opérateur de télécommunications indien Airtel a annoncé aujourd’hui le lancement d’Airtel Safe Pay, une nouvelle norme qui ajoute une troisième couche de sécurité sur les transactions financières numériques. La fonctionnalité sera exclusive aux clients Airtel, et sera applicable via Airtel Payments Bank uniquement, pour les transactions bancaires en ligne et UPI. Les principales caractéristiques du mécanisme de paiement également protégé comprennent le masquage du compte bancaire principal d’un utilisateur en utilisant uniquement le compte bancaire numérique d’Airtel Payments Bank, et l’activation d’une troisième couche d’authentification qui peut empêcher les utilisateurs sans méfiance d’être la proie des escroqueries par hameçonnage et des tentatives de clonage de téléphone. , ainsi que de les protéger contre les mots de passe UPI ou net banking volés.

Pour bénéficier de cette fonctionnalité, les utilisateurs devront activer Airtel Payments Bank via l’application Airtel Thanks. Une fois activés, ils auront une simple bascule pour activer la fonction Airtel Safe Pay. Cela fonctionnera comme une notification push et demandera aux utilisateurs d’autoriser en plus une transaction financière via une notification push sur leur téléphone, après qu’un mot de passe Net Banking ou UPI a déjà été saisi. Airtel affirme que ce processus de notification sera verrouillé sur l’appareil et offrira par conséquent une couche d’authentification supplémentaire au-delà du processus de vérification en deux étapes que la plupart des transactions bancaires utilisent aujourd’hui.

«Alors que les paiements numériques deviennent la norme, en particulier dans le monde post-pandémique, nous devons également résoudre le problème des fraudes qui se développent rapidement. Nous sommes heureux de tirer parti des atouts principaux d’Airtel en matière de télécommunications pour mettre sur le marché cette capacité unique qui garantit à nos clients un contrôle total sur leurs transactions », a déclaré Anubrata Biswas, PDG d’Airtel Payments Bank. Airtel affirme en outre que cette initiative est la première du genre en Inde et qu’elle peut contribuer de manière significative à la sécurité globale des utilisateurs effectuant des transactions financières sur Internet de nos jours.