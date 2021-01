Airtel a mis à niveau son plan prépayé «vraiment illimité» Rs 199 avec 1,5 Go de données Internet quotidiennes. Le plan prépayé révisé est disponible pour certains clients dans des cercles limités tels que Andhra Pradesh, Telangana et Karnataka. Les autres avantages offerts par l’offre Rs 199 incluent les appels locaux et STD illimités, 100 SMS, l’accès à la plate-forme de streaming Airtel Xstream, des chansons Hello gratuites et un abonnement Wynk Music. Avant la révision, le prépayé payant fournissait 1 Go de données Internet quotidiennes. Tout cela a une validité de 24 jours.

Les utilisateurs d’Airtel avec ce plan seront facturés Re 1 une fois le quota de 100 SMS épuisé. La vitesse Internet serait également réduite à 64 Kbps, au cas où l’utilisateur dépasserait l’utilisation au-delà du quota quotidien de 1,5 Go. Avec le dernier plan, la société de télécommunications espère rivaliser avec des concurrents tels que BSNL (Bharat Sanchar Nigam Limited) et Vi (anciennement Vodafone Idea) qui offrent également un plan prépayé au même coût. Par exemple, le plan Data STV de BSNL à Rs 198 fournit 2 Go de données Internet quotidiennes avec une sonnerie personnalisée gratuite (PRBT). Puisqu’il s’agit d’un pack de données, le forfait prépayé n’offre pas d’avantage d’appel illimité. D’autre part, Vi donne 1 Go de données quotidiennes, 100 SMS par jour, les appels locaux et STD illimités et l’accès à Vi Movies & TV. Le plan est disponible dans tous les cercles.

Fait intéressant, Airtel a un plan prépayé distinct à Rs 249 (validité de 28 jours) qui fournit également 1,5 Go de données Internet quotidiennes. D’autres avantages sont similaires au plan prépayé Rs 199; Cependant, les clients ici obtiennent un accès gratuit supplémentaire aux cours en ligne de la Shaw Academy et une remise de 100 Rs sur la recharge FASTag. Entre les plans Rs 199 et Rs 249, Airtel propose le pack Rs 219 qui fournit 1 Go de données par jour pendant 28 jours. La seule différence ici est que le plan prépayé a une validité de 28 jours au lieu de 24 jours. Le développement a été repéré pour la première fois par Telecom Talk.