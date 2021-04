L’opérateur de télécommunications Bharti Airtel a annoncé mercredi une plate-forme intégrée permettant aux entreprises de tirer parti de la puissance de l’Internet des objets (IoT) et de se préparer à l’ère émergente des «objets connectés». «Airtel IoT» est une plate-forme de bout en bout capable de connecter et de gérer des milliards d’appareils et d’applications de manière hautement sécurisée et transparente, a déclaré la société dans un communiqué.

Selon les estimations, le marché indien de l’IoT basé sur la connectivité cellulaire devrait atteindre 10000 crore Rs d’ici 2022, tiré par les voitures et les appareils connectés, les usines et les services publics SMART, et d’autres cas d’utilisation. «Les entreprises ont trois exigences clés pour l’IoT. Premièrement, des solutions de connectivité qui pérennisent leurs investissements en matière d’appareils et d’applications. Deuxièmement, la sécurité de leurs données », a déclaré Ajay Chitkara, directeur et PDG d’Airtel Business. La troisième exigence est une intégration transparente avec les systèmes informatiques existants pour rendre les données IoT exploitables, a déclaré Chitkara, ajoutant que la dernière offre d’Airtel repose sur ces informations pour «simplifier massivement les parcours IoT des entreprises».

Au cœur même se trouve le réseau 5G Ready d’Airtel, qui offre la possibilité de déployer la connectivité NB-IoT (NarrowBand-Internet of Things), 4G ou 2G à l’aide de la technologie Airtel e-SIM. Il dispose également d’un ensemble flexible d’API (interface de programmation d’application) pour éliminer les processus d’intégration fastidieux et permet aux entreprises de rationaliser le processus de connexion, de collecte et d’analyse des données via leurs outils de flux de travail existants. Notamment, la sécurité de niveau télécom d’Airtel aiderait les entreprises à s’assurer que leurs données IoT sont sûres et disponibles en temps réel pour l’analyse et la prestation de services, selon la société.

MG Motor, Pine Labs, Paytm, Kirloskar, BSES, Genus et Kent font partie des nombreuses entreprises de fabrication, de logistique, d’automobile, de BFSI (banque, services financiers et espace d’assurance) et de services publics qui utilisent déjà les solutions IoT d’Airtel. «Airtel Business est le plus grand acteur de l’espace de connectivité B2B (business-to-business) en Inde et dessert plus de 2 500 grandes entreprises ainsi qu’un million de moyennes et petites entreprises, y compris des startups», a déclaré l’opérateur de télécommunications.

À propos d’Airtel IoT et de la manière dont il permet la transformation, Rajeev Chaba, président et directeur général de MG Motor India, a déclaré: «Avec l’aide d’Airtel IoT, nous avons été en mesure de fournir aux clients la première voiture Internet indienne dotée de la technologie i-SMART et 60 plus des fonctionnalités de voiture connectée. Airtel IoT nous permet d’accéder à l’infodivertissement et à la télématique en temps réel ».

