Airtel commencera à déployer son réseau 5G en Inde plus tard ce mois-ci

La vente aux enchères du spectre 5G en Inde s’est terminée cette semaine, les opérateurs dépensant un total de 19 milliards de dollars. Airtel a déjà annoncé qu’elle était prête à commencer à déployer la couverture 5G à travers le pays à partir de la fin du mois. L’opérateur s’est associé à Ericsson, Nokia et Samsung pour l’aider dans le déploiement et l’infrastructure.

La société a dépensé 431 milliards de ₹ (5,45 milliards de dollars) pour acquérir du spectre dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz, 2 100 MHz et 3 300 MHz pour la 5G sous-6 GHz et dans la bande 26 GHz pour mmWave. La majeure partie de son spectre se situe dans les bandes 3 300 MHz et 26 GHz. La société a acquis un total de 19,8 GHz de spectre et a obtenu les droits pour les 20 prochaines années.

Le déploiement de la 5G commencera dans des villes clés, mais la société n’a pas publié de calendrier public pour le déploiement. Les fabricants de smartphones vendent des téléphones compatibles 5G dans le pays depuis un certain temps maintenant et leurs utilisateurs pourront enfin faire l’expérience de la connectivité de nouvelle génération.

Rivals Reliance Jio et Vodafone Idea ont également acheté le spectre 5G, dépensant respectivement 11,2 milliards de dollars pour 24,7 GHz et 2,4 milliards de dollars pour 6,2 GHz. Le groupe Adani a également acheté une petite partie du spectre. Ils travaillent sur le lancement de leurs propres réseaux de nouvelle génération.

Si vous êtes curieux, voici les résultats officiels de la vente aux enchères (avertissement : PDF), indiquant quel opérateur a acheté la quantité de spectre dans chaque bande dans chaque zone de service et combien il l’a payé.

Gopal Vittal, MD et PDG, Airtel a déclaré : “Nous sommes ravis d’annoncer qu’Airtel commencera le déploiement des services 5G en août. Nos accords de réseau sont finalisés et Airtel travaillera avec les meilleurs partenaires technologiques du monde entier pour offrir tous les avantages de la connectivité 5G à nos consommateurs. La transition de l’Inde vers une économie numérique sera dirigée par les télécommunications et la 5G présente une opportunité révolutionnaire de conduire la transformation numérique des industries, des entreprises et le développement socio-économique de l’Inde.

La source