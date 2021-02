Airtel cherche à tirer parti de 320 millions d’utilisateurs pour la nouvelle plate-forme d’annonces Airtel conçue pour l’Inde

Bharti Airtel a annoncé une plate-forme publicitaire Made For India appelée Airtel Ads, qui permettrait aux marques de cibler les clients avec des publicités pertinentes et aux clients d’obtenir des offres hyper ciblées et plus encore. Cette version officielle intervient après le test bêta de la plate-forme Airtel Ads, qui a vu plus de 100 marques rejoindre la plate-forme, avec plus de 8 milliards d’impressions par mois et plus de Rs 100 crore de revenus annualisés. Airtel exploitera des plates-formes telles que le service de télévision Airtel Direct to Home (DTH), l’application Airtel Thanks, Airtel Xstream et Wynk Music, ainsi que les points de vente Airtel. Airtel insiste sur le fait que Airtel Ads est conçu pour l’Inde et surveillera les expériences publicitaires pour remarquer lorsqu’un client abandonne, indiquant que le mécanisme de diffusion des annonces doit être retravaillé. À l’heure actuelle, Airtel compte 320 millions d’utilisateurs en Inde, à travers les services qu’ils offrent, y compris le mobile prépayé et postpayé, le haut débit Xstream et la télévision par SRD.

Airtel insiste sur le fait que les données utilisateur ne quittent jamais leur écosystème lorsque les publicités sont livrées aux utilisateurs. Deuxièmement, Airtel dit que lorsque le consommateur s’engage avec une publicité sur la plate-forme Airtel Ads, toutes les données de l’utilisateur restent privées et sécurisées et ne sont partagées avec aucun intermédiaire. En outre, Bharti Airtel dit qu’ils ne travailleront qu’avec des marques qui n’offrent pas de contenu publicitaire adapté aux familles et aux enfants, sur leurs plates-formes. Quels seront les principaux supports de diffusion d’annonces pour Airtel Ads? Airtel Ads exploitera ses propres applications et services, notamment l’application de streaming de musique Wynk, l’application Airtel Thanks et les applications de streaming vidéo Airtel Xstream, ainsi que la plate-forme Airtel DTH et les points de vente au détail sur un marché près de chez vous. Airtel estime que le test réel qu’ils ont entrepris l’année dernière avec HDFC Bank dans ces magasins s’est traduit par des ventes jusqu’à 35000 unités par jour pour un pack d’assurance-vie unique au prix de Re1 par jour qui était associé aux options de recharge prépayées Airtel.

Les annonces Airtel peuvent-elles être désactivées? Oui, il existe une fonctionnalité de désactivation sur toutes les plates-formes vous permettant de désactiver les suggestions d’annonces personnalisées. À l’heure actuelle, Airtel dit travailler sur un système de bascule centralisé pour activer ou désactiver ces publicités, mais même maintenant, l’option est disponible sur toutes les plates-formes.

L’industrie de la publicité indienne valait 10 milliards de dollars en 2020 et vaudra jusqu’à 19 milliards de dollars d’ici 2025, selon le rapport Digital Advertising In India 2020 du réseau Dentsu Aegis. Sur ce total, la part de la publicité numérique était spécifiquement de 2 milliards de dollars en 2020, alors qu’elle devrait atteindre 8 milliards de dollars d’ici 2025. Pour Airtel Ads, plus de 100 marques utilisent déjà la plate-forme, notamment Pepsi, Zomato, Myntra, YouTube, SBI Card, CRED, Vahan, Lenskart.com, Unilever et Tata AIG.

Airtel a le revenu moyen mobile par utilisateur (ARPU) le plus élevé de 166 roupies par mois et affirme que l’utilisation mensuelle moyenne des données par client atteint 16,8 Go sur le réseau. Plus de 17 millions de foyers sont connectés au service Airtel DTH. Le réseau mobile Airtel gère plus de 3 milliards d’appels chaque jour tandis que plus de 55% des utilisateurs d’Airtel effectuent des transactions en ligne, ces dernières totalisant jusqu’à 5 milliards de roupies par jour, y compris sur les plateformes Airtel Payments Bank et Mitra.