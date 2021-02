Airtel a lancé une nouvelle fonctionnalité appelée Safe Pay pour les paiements numériques pour tous les titulaires de comptes Airtel Payments Bank. La tentative d’ajouter une autre couche d’authentification pour protéger les transactions contre les fraudes cyber et bancaires. La façon dont Airtel Safe Pay fonctionne est que pour chaque transaction où l’argent de votre compte Airtel Payments Bank doit être débité, vous recevrez une alerte, et vous devez donner votre approbation en réponse à ce message pour que la transaction se poursuive et être completé. À ce stade, un compte bancaire Airtel Payments peut contenir un solde maximum de Rs 1 lakh. Airtel indique également que toute application UPI peut être liée à votre compte bancaire Airtel Payments, protégeant ainsi les détails de votre compte bancaire principal contre toute exposition pendant les transactions.

Airtel a également finalement déployé la vidéo KYC pour les utilisateurs qui souhaitent ouvrir un nouveau compte bancaire Airtel Payments ou passer des services de paiement numérique Airtel Wallet. C’est une fonctionnalité pratique qui avait été une omission flagrante de l’écosystème des paiements numériques Airtel jusqu’à présent, mais quelque chose que des rivaux tels que Paytm avaient déployé il y a longtemps. Pour cela, vous devrez avoir votre numéro Aadhaar ou Aadhaar VID et votre numéro PAN prêts pour l’authentification vidéo KYC. Airtel dit que la vérification Aadhaar et PAN est obligatoire avec UIDAI et NSDL respectivement selon les directives Video KYC. La vidéo KYC Airtel Safe Pay et Airtel Payments Bank est désormais disponible pour les utilisateurs de l’application Airtel Thanks, sur les téléphones Apple iPhone et Android. Les nouvelles options devraient apparaître sur votre application dans les prochains jours, si ce n’est déjà fait. À l’heure actuelle, Airtel Safe Pay n’est disponible que pour toute personne disposant d’un compte bancaire de paiement à part entière, et non d’un service de paiement numérique Airtel Wallet.

Si vous avez un compte Airtel Payments Bank, vous pouvez activer Safe Pay, et si vous n’avez pas encore de compte Payments Bank, vous souhaiterez peut-être terminer le processus Video KYC. J’avais détaillé mon expérience sordide, en décembre, comment Airtel, sans aucun avertissement ni indication préalable, avait bloqué mon portefeuille Airtel qui avait également un FASTag lié, puis m’a demandé de visiter un magasin Airtel pour terminer le processus KYC de mise à niveau obligatoire vers un compte bancaire Airtel Payments. Continuer avec uniquement le service Airtel Wallet n’était pas une option. Je le répète: Airtel Wallet reste inactif, simplement parce que je ne voulais pas me plier à des politiques injustes consistant à devoir obligatoirement passer à un compte bancaire de paiement et à devoir également sortir et visiter un magasin physique au milieu de la pandémie de coronavirus, où le traitement numérique est devenu la norme et la distanciation sociale ainsi qu’un contrat humain limité sont des exigences.