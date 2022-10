AirTags dans les bagages enregistrés ? Pourquoi je ne voyagerai plus jamais sans eux

Arriver à l’aéroport d’Édimbourg avec mon mari pour découvrir que nos bagages enregistrés n’avaient pas fait le voyage de retour avec nous n’était pas la fin idéale de notre lune de miel sicilienne autrement rêveuse. Aussi moins qu’idéal : Mon mari m’a annoncé timidement qu’il avait mis les clés de sa maison dans sa valise.

Ce qui aurait pu facilement être la cause de notre première dispute en tant que couple marié s’est avéré être une bénédiction déguisée. C’est parce qu’il y avait un Apple AirTag attaché à ces clés.

Cet heureux accident nous a permis de vérifier sur son téléphone et de voir que sa valise (et, espérons-le, la mienne aussi) était arrivée à Londres et qu’elle était à ce moment-là assise dans le terminal 5 d’Heathrow. Au cours des trois jours qui ont suivi, cela nous a fourni immense réconfort lorsque nous avons assisté au déménagement de l’AirTag de Londres à Édimbourg, puis à travers la ville jusqu’à notre domicile.

Bien que les AirTags d’Apple se soient avérés controversés, en particulier lorsque utilisé par les harceleurs, c’était une situation où ils ont travaillé exactement comme prévu, nous offrant la tranquillité d’esprit et des informations de localisation spécifiques sur nos effets personnels perdus. Sans cela, nous aurions été dans l’ignorance de l’endroit où se trouvaient nos biens et s’ils rentreraient chez eux.

Je ne taris pas d’éloges sur le service à bord de nos vols British Airways, mais le processus de signalement et de récupération de nos bagages via le système en ligne de la compagnie aérienne était un gâchis. Après avoir soumis nos rapports, nous avons reçu des e-mails qui n’incluaient pas nos noms ou nos numéros de suivi, ce qui rendait impossible le suivi de nos bagages manquants. La seule mise à jour est venue du courrier peu de temps avant que nos sacs ne soient finalement livrés à notre porte d’entrée.

L’incident m’a rendu certain que je ne voyagerai plus jamais sans AirTags – tant que j’aurai le choix de le faire. Mais pendant un moment cette semaine, j’ai eu peur de ne pas pouvoir le faire.

Samedi, la compagnie aérienne allemande Lufthansa a déclaré à un client sur Twitter qu’elle interdisait les AirTags et autres dispositifs de suivi des bagages enregistrés. Lorsqu’il a été pressé, il a déclaré: “Selon les directives de l’OACI, les traqueurs de bagages sont soumis à la réglementation sur les marchandises dangereuses. De plus, en raison de leur fonction de transmission, les traqueurs doivent être désactivés pendant le vol s’ils se trouvent dans les bagages enregistrés et ne peuvent pas être utilisés comme un résultat.”

Lufthansa a ensuite rétracté sa déclaration, disant Le site sœur de Crumpe, The Points Guy: “Le groupe Lufthansa a mené sa propre évaluation des risques avec pour résultat que les dispositifs de suivi avec une batterie et une puissance de transmission très faibles dans les bagages enregistrés ne présentent pas de risque pour la sécurité. Nous n’avons jamais interdit de tels dispositifs.” La compagnie aérienne a également déclaré à CNET que les autorités allemandes de l’aviation étaient d’accord avec son évaluation.

Kent allemand/CNET



Il semble y avoir une certaine confusion au sein de la compagnie aérienne sur la manière d’interpréter les réglementations de l’aviation internationale, qui sont élaborées, mais non appliquées, par l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Ces règles précisent que les petits appareils électroniques portables contenant des piles au lithium doivent être protégés contre toute activation involontaire et doivent être complètement éteints (pas en mode veille ou hibernation) s’ils sont stockés dans les bagages enregistrés. Mais c’est aux gouvernements nationaux d’interpréter ces réglementations et de les transposer dans la loi.

Le souci avec les batteries au lithium est qu’elles présentent un risque d’incendie, mais la plupart des autorités nationales et des compagnies aériennes continuent d’autoriser les petites batteries CR2032 utilisées dans les AirTags et autres trackers. Cela inclut la US Transport Security Administration, qui a explicitement confirmé que les passagers peuvent les mettre dans leurs bagages enregistrés.

Les avantages de voyager avec des AirTags ou d’autres trackers sont plus clairs que jamais. Selon le ministère américain des Transports Rapport sur les consommateurs de voyages aériens, plus de 1,4 million de bagages ont été ” mal gérés ” par les compagnies aériennes aux États-Unis entre janvier et juin de cette année, contre environ 693 000 à la même période l’année précédente. Cet été, de nombreux reportages ont fait état d’une crise mondiale des bagages perdus.

J’ai eu la chance de récupérer mes bagages après seulement quelques jours, mais de nombreux passagers dont les valises n’apparaissent jamais sur le tapis roulant n’ont pas cette chance. Quelle que soit la qualité de votre assurance voyage en matière d’indemnisation, la perte peut être pénible et gênante. Savoir que vos effets personnels peuvent se trouver n’importe où dans le monde et qu’ils sont probablement jetés négligemment sur le sol d’un aéroport peut vous donner un sentiment d’impuissance.

Les AirTags ne peuvent pas ramener vos bagages par magie ni garantir que votre compagnie aérienne les sauvera pour vous. Mais ils peuvent fournir des informations précieuses lorsque les systèmes automatisés et sans visage vous échouent. Ils peuvent localiser l’emplacement de vos bagages même lorsque votre compagnie aérienne les déclare perdus. Si vous n’avez pas d’autre choix que de vous battre avec la compagnie aérienne pour récupérer ce qui vous appartient, vous avez les preuves dont vous avez besoin.

Idéalement, vous n’en aurez pas besoin – et dans un monde idéal, vous vous souviendriez de transférer tous vos objets les plus importants dans votre bagage à main avant de voler. Mais comme le montrent les statistiques et l’expérience de première main, des erreurs se produisent tout le temps. Mieux vaut vous rendre service et suivre vos propres bagages. Et assurez-vous également qu’au moins une personne de votre mariage est assez intelligente pour garder les clés de sa maison à portée de main.