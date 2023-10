Les projets d’Apple pour le lancement du très attendu AirTag 2 se sont heurtés à un problème, la sortie étant désormais reportée à 2025, comme le rapporte l’analyste technique Ming-Chi Kuo. Le produit devait initialement faire ses débuts au quatrième trimestre 2024, mais les retards de production ont forcé une prolongation d’un an.

Ming-Chi Kuo n’a pas fourni de raisons précises pour ce retard. Cependant, il convient de noter qu’il a également évoqué une connexion potentielle entre l’AirTag 2 et le casque Vision Pro d’Apple. Cette intégration pourrait être un facteur clé derrière l’allongement du calendrier.

A LIRE AUSSI | Google Maps va proposer la réservation de billets de métro en Inde : voici comment procéder

Le casque Vision Pro, qui appartient à la catégorie de réalité mixte, partage des similitudes avec l’AirTag 2, notamment la puce U2 et d’autres améliorations matérielles. Ces mises à niveau devraient augmenter le coût de l’AirTag 2 par rapport à son prédécesseur.

Les intentions d’Apple pour l’AirTag 2 semblent aller au-delà d’un simple dispositif de suivi. La récente sortie par la société d’un nouveau Apple Pencil a fait sourciller, car il est livré avec un port USB-C pour le chargement et ne prend pas en charge le chargement sans fil. Notamment, il ne présente pas non plus la sensibilité à la pression qui est une caractéristique déterminante des Apple Pencils.

A LIRE AUSSI | Instagram apportera de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs de la génération Z : anniversaires, notes audio et plus encore

Crayon Apple

Cependant, selon la société, le nouveau Apple Pencil a une latence minimale, une sensibilité à l’inclinaison et une précision parfaite au pixel près, ce qui le rend parfait pour la prise de notes, les croquis, la journalisation et bien plus encore.

Le nouvel Apple Pencil est disponible en Inde au prix de Rs 7 990 et est exclusivement proposé en blanc et sera disponible début novembre. Les rumeurs selon lesquelles Apple lancerait de nouveaux modèles d’iPad Air et Mini ce mois-ci ont été démystifiées par Mark Gurman de Bloomberg, qui suggère que ces nouveaux iPad sont plus susceptibles de faire leurs débuts au printemps de l’année suivante.