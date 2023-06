Airris ne dira pas son manque d’attirance

Deux ex de #MAFS discutent de ce qui n’a pas fonctionné dans leur mariage et BOSSIP vous donne un premier aperçu exclusif.

Au cours de la semaine prochaine Marié au premier soupirt réunion diffusée à 8/7 c sur Lifetime, les téléspectateurs verront Jasmine et Airris discuter avec l’hôte Kevin Frazier de leur décision de se séparer.

Kevin apporte les questions difficiles et il demande à Airris ce qu’il vraiment s’est passé entre lui et la reine du concours de beauté.

Comme indiqué précédemment, Airris a d’abord semblé époustouflé par sa beauté, mais lors de la lune de miel, il a déclaré qu’il n’était pas attiré par Jasmine parce qu’il aimait les femmes plus épaisses.

Lorsque Kevin Frazier demande à Airris si c’était tout, Airris refuse de répondre.

« Je pense que par respect pour moi et Jasmine, je ne répondrai pas », dit Airris à contrecœur.

Kevin cependant ne lâchera rien.

« Je suppose que vous devez juste rester confus parce que si je disais ce que je voulais dire, je serais cloué pour traverser », répond Airris. « Personne ne mérite ça, j’ai du respect pour elle, j’ai du respect pour sa famille, je me soucie d’elle, je me soucie de sa famille. »

« Vous descendez l’allée, vous voyez cette femme et vous dites, ‘oh wow’ – et puis les choses ont changé. Je suis confus », dit l’hôte.

Jasmine admet également qu’entendre Airris dire qu’il ne la trouvait pas attirante était sa pire peur.

« En entrant dans ce qui était ma pire oreille, mon mari n’étant pas attiré par moi », dit-elle. « J’étais attiré par lui et je l’aimais bien – c’était ma pire peur et c’est arrivé. »

Bien qu’Airris n’entre pas dans les détails de ce qui a causé son manque d’attirance, Kevin Frazier joue un clip de lui admettant qu’il est attiré par le type de corps de Serena Williams tout en notant que Zendaya « pourrait parier trop petit » pour lui.

Jasmine note qu’avec son type de corps, elle est entre ces deux célébrités, et Kevin est d’accord tout en notant que Jasmine était dans les « paramètres d’attraction » d’Airris.

Sur ce, il se demande si c’est pour ça que le mari #MAFS n’était pas attiré par l’entraîneur des acclamations, ou s’il y a autre chose.

Il peut y avoir une autre raison, mais Airris refuse de la révéler.

« Je vais juste répéter ce que j’ai dit plus tôt sans nommer de détails parce que je ne suis pas ici pour faire ça », déclare Airris. « Le mince [body] type qui n’a rien à voir avec la raison pour laquelle nous sommes assis ici aujourd’hui.

En fin de compte, Airris et Jasmine conviennent qu’il n’y avait aucune étincelle romantique entre eux et qu’ils s’entendaient très bien, en tant qu’amis.

Jetez un œil exclusif ci-dessous.

Vous devrez attendre pour voir ce qui se passera avec Jasmine et Airris à la réunion, mais vous pouvez voir des visages familiers ce soir lors de la distribution spéciale #MAFS.

Lindsey de #MAFS saison 14 n’est pas trop contente de son coéquipier Steve qui est sur la spéciale aux côtés de sa nouvelle petite amie apparente, Mindy de #MAFS saison 10.

Lindsey, qui était mariée à Mark « The Shark », dit qu’elle n’a aucun ressentiment envers Mindy, mais elle ne fait aucun scrupule à propos de ses sentiments envers Steve.

« Cet homme est un déchet menteur », dit-elle. « Parce qu’il ment, qu’il calcule et qu’il est nul. Je l’ai regardé manipuler, mentir et créer des histoires sur moi et je sais ce qu’il a fait à mon ami », ajoute-t-elle en faisant référence à l’ex de Steve, Noi.