AirPods Pro couplé avec un iPhone pourrait être une alternative aux aides auditives, selon une étude

Les écouteurs AirPods Pro d’Apple pourraient constituer une alternative peu coûteuse aux aides auditives, selon un étude publié cette semaine dans la revue iScience.

En testant les AirPods, un groupe de chercheurs à Taïwan a découvert que lorsque les écouteurs étaient couplés à un smartphone, “aucune différence significative n’a été trouvée concernant la perception de la parole entre les AirPods Pro et les aides auditives dans le calme”.

Bien que ce ne soit pas le cas lorsque des bruits de fond étaient présents, les chercheurs ont conclu que “les AirPods Pro peuvent avoir le potentiel d’être un appareil d’assistance auditive pour les adultes ayant une perte auditive légère à modérée”.

Les chercheurs ont testé les AirPods Pro avec un iPhone XS Max, sorti en 2018 et propulsé par le logiciel iOS 13, sorti l’année suivante.

Les chercheurs ont réalisé l’étude sur un petit échantillon de 21 personnes. Le programme de recherche conjoint des hôpitaux généraux et du système universitaire des vétérans de Taiwan et le ministère des Sciences et de la Technologie ont financé l’étude.

La dernière version des AirPods Pro d’Apple, sortie plus tôt cette année, coûte 249 $. Une paire d’aides auditives peut coûter entre 1 000 $ et 4 000 $, selon la Hearing Industries Association Raconté RADIO NATIONALE PUBLIQUE.

En août, le Administration américaine des aliments et des médicaments finalisé une décision qui rendrait hors cote prothèses auditives accessibles aux Américains. La décision aiderait les gens à économiser environ 2 800 $ par paire d’aides auditives, a déclaré Brian Deese, directeur du Conseil économique national, à NPR.