AirPods Pro 2 : tout ce que vous devez savoir

Les AirPods Pro sont la réponse d’Apple aux vrais écouteurs sans fil haut de gamme, offrant un ajustement amélioré, une suppression active du bruit, une prise en charge audio Dolby Atmos et bien plus encore – mais même des écouteurs capables comme les AirPods Pro peuvent pousser longtemps dans la dent, et les fans ont mis leurs vues sur les AirPods Pro 2 de nouvelle génération.

Bien qu’il y ait des différends sur les changements proposés, les nouveaux AirPods Pro pourraient présenter une conception améliorée ainsi que des capacités ANC améliorées et même un suivi de la condition physique, et ils seraient révélés cette semaine. Voici tout ce que vous devez savoir.

Quand les AirPods Pro 2 sortiront-ils ?

Les fuiteurs pointent depuis longtemps vers 2022 comme l’année où nous verrons les AirPods Pro 2, mais quand en 2022 a été le sujet d’un débat houleux pendant un certain temps.

Des analystes, dont Ming-chi Kuo, affirment depuis longtemps que la production de masse doit commencer dans 2H22avec une fenêtre de sortie potentielle d’un certain temps au cours du troisième ou du quatrième trimestre 2022.

Plus récemment, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Apple pourrait se préparer à révéler les véritables écouteurs sans fil de niveau Pro aux côtés de l’iPhone 14 et de l’Apple Watch Series 8 lors de son événement de septembre, qui doit avoir lieu le mercredi 7 septembre. Nous expliquons comment regarder l’événement Apple séparément si vous souhaitez suivre en direct.

La principale source de la rumeur est Mark Gurman de Bloomberg, qui, dans une édition début septembre de son Power On! La newsletter affirme que les bourgeons doivent être révélés cette semaine. “J’ai signalé l’année dernière que les nouveaux AirPods Pro arriveraient en 2022, et maintenant on me dit que mercredi sera leur grand dévoilement.”

Cela étant dit, il est tout à fait possible que nous puissions voir les AirPods Pro 2 lors de l’événement de septembre d’Apple cette semaine.

Combien coûteront les AirPods Pro 2 ?

La bonne nouvelle – si vous pouvez l’appeler bonne compte tenu du prix élevé des bourgeons – est qu’Apple chercherait à maintenir les AirPods Pro 2 au même prix de 239 £ / 249 $ que les bourgeons Pro d’origine. Cela a du sens compte tenu de la popularité des AirPods Pro, même près de deux ans après leur sortie, réussissant toujours à attirer un public au prix haut de gamme.

Rumeurs AirPods Pro 2

Il y a de grandes attentes autour des AirPods Pro 2 d’Apple compte tenu de la vaste concurrence des vrais écouteurs sans fil haut de gamme, et les fuites actuelles suggèrent qu’Apple pourrait travailler sur toute la mise à niveau.

Conception rafraîchie

Les AirPods 3 mis à jour d’Apple arborent un design similaire à celui des AirPods Pro de première génération, il est donc logique qu’Apple soit prêt à changer les choses dans sa gamme Pro pour garder les choses distinctes. Un rapport Bloomberg de fin 2020 a d’abord mis en lumière les changements de conception possibles des prochains bourgeons Pro.

Selon la publication, Apple cherchait à rendre les AirPods Pro 2 encore plus compacts, éventuellement en retirant la tige qui abrite les micros à formation de faisceau et d’autres technologies intelligentes. Si Apple allait de l’avant avec la refonte, les AirPods Pro 2 auraient une forme similaire à celle des Samsung Galaxy Buds Pro sans tige ou des Google Pixel Buds de deuxième génération.

En fait, l’analyste Ming-Chi Kuo suggère que le facteur de forme pourrait s’apparenter aux Beats Studio Buds (appartenant à Apple).

Le problème, semble-t-il, est d’intégrer toute la technologie requise dans une conception encore plus petite, Apple aurait du mal à intégrer les différentes antennes, microphones et technologies dans un châssis AirPod sans tige.

Et, avec un premier aperçu des AirPods Pro 2 repensés via 52audio, il semble qu’Apple ne puisse pas tout à fait intégrer la technologie dans une conception sans tige. Le site fournit non seulement des rendus des prétendus AirPods Pro de deuxième génération, mais également de nombreux détails techniques.

52audio

Selon le rapport de 52audio, bien que les écouteurs AirPods Pro 2 ne soient pas si différents, il y a ce qui ressemble à des changements subtils qui reflètent la conception des AirPods 3, y compris ce qui semble être le même capteur de détection de peau que le dernier niveau d’entrée. bourgeons. Des embouts auriculaires modifiés sont également proposés, susceptibles d’améliorer l’ajustement et les performances de la suppression active du bruit.

Quoi de plus intéressant que la conception des bourgeons eux-mêmes est le boîtier de charge – et vous n’auriez jamais pensé que nous dirions cela, n’est-ce pas ?

En regardant les rendus de 52audio, il y a de nouvelles ouvertures et ports sur le bas et les côtés du boîtier de chargement AirPods Pro de deuxième génération. La conception n’est peut-être pas aussi propre que celle à laquelle nous pourrions être habitués, mais il y a de très bonnes raisons pour leur inclusion.

52audio

Selon la fuite 52audio, les ports à droite des bourgeons disposent d’un microphone pour une fonction d’aide auditive améliorée. L’idée est que le son peut être collecté via le boîtier de charge et transmis aux bourgeons pour l’amélioration et la lecture du son, aidant les personnes malentendantes à rester connectées aux conversations.

Bien que vous puissiez trouver des bourgeons AirPods Pro perdus à l’aide de l’application Find My, il n’y a aucun moyen de trouver le boîtier via Find My – mais il semble que cela soit sur le point de changer avec les bourgeons de nouvelle génération. On dit que les trous au bas du boîtier de nouvelle génération hébergent des haut-parleurs, ce qui lui permet de jouer un carillon et d’être trouvé plus facilement.

52audio

Les plus perspicaces d’entre vous auront également repéré un port USB-C à la place du Lightning. Avec Apple convertissant la gamme iPad de Lightning à USB-C, ce n’était qu’une question de temps avant que le changement ne se répercute sur d’autres appareils, et c’est un changement bienvenu à notre avis.

Cette conception a de nouveau été présentée dans des fichiers CAO divulgués juste avant l’événement d’Apple en septembre, donnant plus de crédibilité à la possibilité d’un boîtier AirPods Pro repensé avec de meilleures capacités Find My.

Pour toute personne intéressée par #AirPodsPro2je viens de mettre la main sur des fichiers CAO divulgués avant la #AppleEvent. Affiche les rumeurs que nous avons déjà entendues, telles que l’ancre de lanière et les haut-parleurs pour le support Find My. Je ne peux pas garantir l’exactitude mais c’est cool de voir quoi qu’il en soit. Qu’en pensez-vous tous ? pic.twitter.com/ZtrPcOfyVQ — Andrew O’Hara (@Andrew_OSU) 2 septembre 2022

D’un autre côté, Twitter leaker @LeaksApplePro suggère qu’il n’y aura pas d’énorme mise à niveau proposée par les bourgeons de deuxième génération, affirmant qu’il n’y aura que de légères améliorations de la durée de vie de la batterie et de la suppression du bruit et en la comparant à la mise à jour minimale entre les AirPod de première et deuxième génération, donc c’est loin d’être confirmé pour le moment.

Nouveau chipset H1

Selon les rumeurs, les AirPods Pro de deuxième génération seraient le nouveau chipset H1 d’Apple, qui, selon 52audio, apportera à la fois de meilleures performances et une meilleure autonomie de la batterie, bien qu’aucun chiffre n’ait été fourni.

On dit que le chipset H1 apportera une suppression active du bruit adaptative aux écouteurs sans fil, permettant aux bourgeons d’ajuster automatiquement la suppression du bruit proposée en fonction du bruit dans votre environnement et d’améliorer les performances globales. Ce n’est pas un nouveau concept, présenté sur de nombreux bourgeons alternatifs haut de gamme, mais c’est une première pour les bourgeons TWS d’Apple.

Le nouveau chipset apportera également une égalisation auto-adaptative améliorée, améliorant le son des chansons à la volée sans aucune intervention de l’utilisateur, ainsi que toutes les fonctionnalités intelligentes des AirPods – comme la connexion automatique, le suivi dynamique de la tête, etc. – toutes présentes et prises en compte.

Capteurs de fréquence cardiaque et de température

On dit que le nouveau chipset H1 fonctionne en étroite collaboration avec de nouveaux capteurs intégrés dans les bourgeons AirPods Pro 2. En plus du capteur de détection de peau des AirPod de troisième génération, 52audio suggère que les bourgeons comporteront un capteur de détection de fréquence cardiaque. Selon la fuite, le capteur « analysera les données de l’oreille interne du porteur pour surveiller la fréquence cardiaque » et peut-être même prendre la température du porteur, bien que son objectif ne soit pas clair.

52audio

Mark Gurman de Bloomberg a précédemment suggéré que les AirPods Pro de deuxième génération pourraient comporter des capteurs de mouvement pour alimenter les fonctions de suivi de la condition physique, et il est probable que le moniteur de fréquence cardiaque jouerait un rôle à cet égard.

Ming-Chi Kuo pense également que les bourgeons offriront une technologie de suivi de la condition physique avec des capteurs dédiés, bien qu’il suggère qu’elle ne sera pas aussi avancée que ce qui est proposé par l’Apple Watch.

Brevets AirPods Pro 2

Les brevets suggèrent qu’Apple pourrait travailler sur une nouvelle technologie de transmission optique, qui permettrait de surmonter les limitations des problèmes de bande passante Bluetooth. Les illustrations du brevet illustrent son utilisation avec le casque AR / VR dont la sortie est prévue au début de 2023, mais cela fonctionnerait bien avec les AirPods Pro 2, permettant enfin une véritable transmission audio sans perte.

Il y a cependant quelques inconvénients, principalement en ce qui concerne la portée. Bien que la portée Bluetooth soit impressionnante, la technologie de transmission optique nécessite que l’émetteur soit à portée de vue du récepteur, ce qui signifie qu’il ne fonctionnerait pas avec un iPhone dans une poche. Le brevet aborde la possibilité d’utiliser Bluetooth comme sauvegarde, mais cela irait à l’encontre de l’objectif de la lecture audio haute résolution.

