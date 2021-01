Selon un nouveau DigiTimes rapport, le prochain AirPods Pro 2 d’Apple sera lancé au cours du premier semestre 2021. Les nouvelles informations proviennent de sources industrielles anonymes qui spécifient Windbound Corporation, basée à Taïwan, comme principal fournisseur de mémoire flash NOR pour les nouveaux AirPods Pro.

Des rapports antérieurs ont affirmé qu’Apple modifierait la conception des AirPods Pro en un facteur de forme rond plus compact, éliminant éventuellement la tige. Il sera intéressant de voir comment ce design se révèle en termes d’ergonomie et de rester dans les oreilles des utilisateurs sans tomber. Apple devrait également lancer une nouvelle puce interne W2 avec les nouveaux AirPods Pro.



Conception spéculée des AirPods Pro 2

Nous avons déjà vu des fuites du prétendu système AirPods Pro 2 dans la carte SiP (package) qui montre un design plus compact en deux tailles indiquant peut-être une version de plus en plus petite AirPods Pro.







Boîtiers AirPods Pro 2 SiP présumés

Source (paywall) | Via