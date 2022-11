AirPods Pro 2 : après 2 mois, ce sont mes écouteurs incontournables

Bien qu’ils semblent presque identiques à la première version, les AirPods Pro 2 à 249 $ (249 £, 399 AU $) ont suffisamment de mises à niveau importantes pour en faire les écouteurs Apple les plus raffinés à ce jour. La qualité sonore et la durée de vie de la batterie sont meilleures, et la conception mise à jour signifie qu’elles devraient s’adapter plus confortablement à vos oreilles. Après avoir passé deux mois à écouter une gamme de genres musicaux et à sauter sur Zoom et les appels téléphoniques avec les AirPods Pro 2, je suis surpris de voir à quel point je les préfère aux originaux. Ils ne sont pas parfaits, mais ils s’en approchent assez, en particulier pour les personnes à la recherche des meilleurs écouteurs pour les appareils Apple.

Vous pouvez en savoir plus sur la façon dont les AirPods Pro 2 se comparent aux autres meilleurs écouteurs sans fil dans l’examen de mon collègue David Carnoy.

Embouts et conception des AirPods Pro 2

L’un de mes problèmes avec les AirPods Pro d’origine était leur ajustement. Avec des oreilles particulièrement petites, comme les miennes, le plus petit embout en silicone ne resterait pas longtemps dans mon conduit auditif. Je l’ai contourné en utilisant des embouts en mousse tiers, mais c’est une dépense supplémentaire et, selon la taille dont vous avez besoin, ils ont parfois besoin de plus d’ajustements pour s’adapter à l’étui de chargement.

Les AirPods Pro 2 sont livrés avec une nouvelle taille d’embout XS dans la boîte, ce qui est tellement mieux. Je peux réellement porter les AirPods Pro 2 pendant les promenades, les courses et les entraînements sans avoir l’impression qu’ils vont glisser.

Bonus : si vous n’êtes pas tout à fait sûr de vouloir mettre à niveau les AirPods Pro d’origine uniquement pour des raisons d’ajustement, vous n’avez pas à dépenser gros. J’ai trouvé que les conseils XS de deuxième génération s’adaptent aux AirPods Pro de première génération, et ils coûtent 8 $ d’Apple pour deux ensembles. Ma prochaine demande est qu’Apple fasse une taille XL, pour les personnes qui ont de plus grandes oreilles.

Lexy Savvides / Crumpe



Nouveaux contrôles de volume de tige AirPods Pro 2

De nombreux utilisateurs d’AirPods ont demandé à Apple des contrôles de volume sur la tige, et les AirPods Pro 2 ne déçoivent pas sur ce front. Mais pour la façon dont ils s’adaptent à mes oreilles, le placement précis des doigts est essentiel. Assurez-vous de glisser sur le capteur de force plutôt que sur la tige elle-même. Il faut un certain temps pour s’engager dans la mémoire musculaire.

Une fois que vous avez décroché ce placement, cependant, les commandes sont précises et réactives. J’apprécie d’entendre un petit clic dans mon oreille pour me dire que le volume monte ou baisse. Étonnamment, même après deux mois d’utilisation quotidienne des AirPods Pro 2, j’ai toujours l’habitude de régler le volume sur mon téléphone ou avec la couronne sur l’Apple Watch, comme je le faisais avec les AirPods Pro d’origine.

Tout sur le son des AirPods Pro 2

La qualité sonore peut être subjective, mais les AirPods Pro 2 se sentent vraiment comme un pas en avant par rapport à la génération précédente. À mes oreilles, ils sonnent certainement la plus complète de toutes les options parmi lesquelles vous pouvez choisir dans la gamme d’écouteurs d’Apple, y compris la nouvelle génération d’AirPods de troisième génération.

Il y a plus d’accent et de définition sur les basses, mais elles sont équilibrées de telle manière que je n’ai pas l’impression d’avoir besoin d’augmenter le volume pour entendre la définition dans les médiums et les aigus, comme je le fais sur d’autres écouteurs sans fil. Pourtant, j’aimerais un égaliseur réglable par l’utilisateur accessible depuis l’application des paramètres.

Lexy Savvides / Crumpe



La suppression active du bruit est également améliorée. Je ne m’attendais pas à ce que cela fasse autant de différence qu’en réalité. Dans toutes les situations où j’ai utilisé l’ANC – même pour couper le son des vagues à la plage lors d’un appel téléphonique – c’est une amélioration notable par rapport à la première version.

Le mode de transparence adaptative ressemble toujours à un tour de magie, car il aide à réduire le volume des sons externes au-dessus d’un seuil de 85 décibels. C’est utile pour les promenades et les courses, c’est-à-dire lorsque je compte sur le mode transparence pour garder une oreille attentive à mon environnement. Les camions bruyants ou les bruits aigus comme les chantiers de construction sont réduits à un niveau confortable, mais j’aimerais que l’effet soit plus subtil. Parfois, il démarre si soudainement que j’ai l’impression d’avoir accidentellement activé l’ANC sans m’en rendre compte.

La durée de vie de la batterie est meilleure que celle de l’original en termes de temps d’écoute global. J’ai passé en moyenne entre cinq heures et demie et six heures avec un volume modéré en mode transparence, bien que l’utilisation de l’ANC diminue un peu plus. J’aime aussi la façon dont je peux maintenant charger le boîtier à l’aide d’un chargeur Apple Watch.

AirPods Pro 2 : Une liste de souhaits

Les AirPods Pro 2 sont presque parfaits, mais il y a des fonctionnalités supplémentaires que j’aimerais voir. J’espère qu’Apple ajoutera la lecture audio haute résolution dans une future mise à jour. Après tout, les AirPods Pro de première génération ont reçu comme par magie un support audio spatial un an après leur lancement.

Avoir une véritable connectivité multipoint serait également une très bonne option pour synchroniser avec deux appareils en même temps. La commutation rapide d’Apple entre les appareils connectés au même identifiant Apple fait déjà un excellent travail la plupart du temps. Mais avoir une connectivité multipoint pourrait être utile pour passer d’un appareil personnel à un appareil professionnel qui ne peut pas être connecté à votre propre identifiant Apple.

Les AirPods Pro 2 offrent l’expérience d’écouteurs Apple la plus raffinée à ce jour et, heureusement, ne coûtent pas plus cher que la première génération. Il est difficile de les laisser passer si vous recherchez la meilleure option pour iPhone, iPad ou Mac.