AirPods Max moins chers avec construction en plastique dans les travaux

Juste avant la fin de 2020, Apple a publié ses écouteurs haut de gamme AirPods Max tant attendus avec un prix incroyable de 549 $. Mais selon un pronostiqueur Apple renommé, la société tentera de fournir la même qualité sonore à un public plus large avec une version AirPods Max moins chère de moindre qualité de construction.

Apparemment, la paire à venir coûtera 349 $ mais fera des compromis principalement avec ses matériaux. Au lieu d’utiliser de l’aluminium et de l’acier inoxydable, le casque plus abordable sera en plastique. En tant qu’effet secondaire, la nouvelle version pourrait également être plus légère car les AirPods Max sont parmi les écouteurs les plus lourds du marché.

Malheureusement, le leakster n’a pas donné de calendrier précis pour son lancement, mais il est certain qu’une telle paire est en préparation. Nous espérons simplement que la plupart, sinon la totalité, des fonctionnalités premium des AirPods Max arriveront à l’itération la moins chère.

La source