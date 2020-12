Après des mois de rumeurs, Apple a officiellement annoncé les AirPods Max. Oui, tu l’as bien lu; Malgré des fuites préalables à l’annonce suggérant que les canettes haut de gamme s’appelleraient AirPods Studio, il semble qu’Apple ait pris une direction légèrement différente.

Quoi qu’il en soit, les AirPods Max sont les canettes haut de gamme dont nous entendons parler en ligne depuis un certain temps, avec un design supra-auriculaire haut de gamme et des côtelettes audio impressionnantes.

Le piège? Ils sont assez chers à 549 £ / 549 $. Voici tout ce qu’il y a à savoir sur les AirPods Max d’Apple, y compris la date de sortie, les prix et les principales caractéristiques des canettes haut de gamme.

Date de sortie des AirPods Max

Bien que certaines rumeurs suggèrent que les AirPods Max ont été repoussés jusqu’en 2021, Apple a annoncé les bidons supra-auriculaires haut de gamme via un communiqué de presse le 8 décembre 2020, avec précommandes en direct maintenant et livraison prévue pour 15 décembre.

Prix ​​des AirPods Max

Bien que Jon Prosser ait initialement suggéré un prix de 349 $ avant de réclamer un prix de 599 $, les AirPods Max coûtaient en réalité 549 £ / 549 $, ce qui les place confortablement en haut de la table en termes de l’offre audio actuelle d’Apple.

L’étiquette de prix fait que les canettes haut de gamme doublent le prix des AirPods Pro à 249 £ / 249 $ – Apple peut-il justifier un prix aussi élevé? Après tout, ce n’est pas seulement plus cher que les produits Apple, mais aussi plus cher que certains des écouteurs supra-auriculaires les plus populaires actuellement disponibles, y compris le QC35II de Bose et le WH-1000XM4 de Sony.

Les personnes intéressées peuvent pré-commander les AirPods Max sur l’Apple Store dès maintenant, les commandes commençant à être expédiées à partir du 15 décembre. Pour de bonnes alternatives, jetez un œil à notre sélection des meilleurs écouteurs sans fil et des meilleurs écouteurs antibruit.







Conception et fonctionnalités des AirPods Max

Commençons par l’évidence: ce ne sont pas vos écouteurs sans fil standard. Malgré la marque AirPods, les AirPods Max sont une paire d’écouteurs supra-auriculaires, bien qu’à la mode Apple typique, il n’y a rien de standard dans la conception.

Le serre-tête, par exemple, est composé de deux parties: un auvent en maille pour aider à répartir le poids uniformément et éliminer la pression que vous avez tendance à ressentir sur le dessus de votre tête lors de longues séances d’écoute, et un bracelet en acier inoxydable durable mais flexible, idéal pour accueillir une variété de formes de tête. Vous trouverez également des bras télescopiques pour un ajustement parfait, et contrairement aux autres écouteurs, ceux-ci doivent rester en place – pas besoin d’ajuster chaque fois que vous mettez les boîtes.

Cette idée de confort ultime s’étend aux écouteurs eux-mêmes, avec un rembourrage en mousse à mémoire de forme et un système de charnière pivotante qui permet aux écouteurs de se déplacer indépendamment les uns des autres pour obtenir la meilleure étanchéité possible.

Fait intéressant, contrairement aux autres produits AirPods, les AirPods Max ne sont pas basés sur le balayage. Au lieu de cela, les canettes comportent une couronne numérique Apple Watch-esque sur la tasse, permettant un contrôle rapide de la lecture de la musique, la possibilité de répondre aux appels et d’invoquer Siri. Ce dernier suggère que le support mains libres Hey Siri n’est pas disponible, mais cela reste à confirmer.

Il est également disponible dans plus de couleurs que les offres haut de gamme standard d’Apple, les AirPods Max étant disponibles non seulement en gris sidéral et argent, mais également en bleu ciel, vert et rose.







Bien sûr, c’est plus une question de design – surtout à un prix aussi élevé. Au cœur de l’AirPods Max, vous trouverez le chipset H1 d’Apple, alimentant toutes les intelligences embarquées, y compris le couplage automatique, la commutation facile et la technologie de lecture / pause automatique que nous avons appris à apprécier dans le reste de la gamme AirPods.

Comme les AirPods Pro, vous bénéficierez de la suppression active du bruit, du mode transparence et de la prise en charge de l’audio spatial, ainsi que d’un nouveau mode Adaptive EQ auparavant exclusif à la gamme HomePod. Apple affirme que les écouteurs peuvent analyser le signal sonore transmis à l’oreille et utiliser ces données pour ajuster les fréquences basses et moyennes en temps réel afin d’améliorer la qualité audio. C’est une affirmation impressionnante que nous n’avons pas encore entendue par nous-mêmes, mais étant donné à quel point Adaptive EQ fonctionne sur le HomePod, c’est quelque chose que nous souhaitons expérimenter.

L’expérience audio est alimentée par des haut-parleurs de 40 mm personnalisés conçus par Apple qui comportent, parmi d’autres éléments conçus sur mesure, un moteur à double aimant au néodyme qui, selon la société, peut «maintenir une distorsion harmonique de moins de 1% sur toute la plage audible», ce qui vous et moi signifie que les écouteurs doivent sonner sans distorsion, même à des volumes élevés.

Les fonctionnalités intelligentes sont bien sûr les bienvenues sur une paire d’écouteurs sans fil aussi haut de gamme, mais l’inconvénient est que pour s’assurer qu’ils restent endormis lorsqu’ils se déplacent dans un sac à dos, vous devez les mettre dans ce qui doit être des étuis de transport les plus étranges que nous ayons jamais vus chez Tech Advisor.







Il y a aussi le problème de compatibilité: malgré le prix haut de gamme, les AirPods Max ne sont compatibles qu’avec les produits Apple.

Pour en savoir plus sur les produits Apple à venir, nous rassemblons également les derniers détails sur les AirPods 3. Nous expliquons également comment utiliser les AirPods sur PC pour nos fans Windows.