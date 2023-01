AirPods bon marché : Apple travaille-t-il vraiment sur de nouveaux AirPods à 99 $ ?

Des rumeurs circulent suggérant qu’Apple travaille sur une paire d’AirPods bon marché à 99 $ qu’Internet a surnommé sans cérémonie “AirPods Lite”.

La nouvelle vient de analyste Ming-Chi Kuo qui, pour ce que ça vaut, est généralement assez précis avec ses prédictions liées à Apple. Ces derniers mois, l’analyste a correctement prédit l’inclusion de la 5G sur le nouvel iPhone SE, l’introduction d’un nouveau capteur 48Mp sur la gamme iPhone 14 et qu’Apple continuerait à vendre les AirPod de deuxième génération après la sortie du troisième. bourgeons de génération.

Certes, Kuo n’a pas un bilan parfait avec une précision de 72,5 % sur AppleTrack, mais même s’il vaut toujours la peine de prendre ses affirmations avec une pincée de sel, il donne généralement une bonne idée de ce qu’Apple a prévu.

Cependant, il semble que plusieurs publications en ligne se soient trompées en ce qui concerne les affirmations de Kuo concernant les AirPod économiques, et je ne pense pas Nouveau des AirPod bon marché sont bientôt sur les cartes. Laissez-moi expliquer.

Les AirPod de deuxième génération ne coûtent que 129 $ / 139 £

Le principal argument contre les nouveaux AirPods à 99 $ est qu’Apple vend actuellement les AirPods de deuxième génération à un prix réduit de 129 $ / 139 £ par rapport aux AirPods de troisième génération plus récents et plus chers qui commencent à 169 $ / 179 £.

C’est une décision intelligente pour Apple, permettant à l’entreprise d’attirer les propriétaires d’AirPods existants avec une mise à niveau tout en offrant une option abordable et tentante sous la forme de bourgeons de deuxième génération.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

La seule chose que je ne comprends tout simplement pas, c’est pourquoi Apple déploierait tous les efforts nécessaires pour se rééquiper et mettre en œuvre un nouveau processus de fabrication pour une nouvelle paire d’AirPod bon marché alors qu’elle dispose déjà d’un système éprouvé pour produire les AirPod de deuxième génération, qui ont a continué à être fabriqué depuis la sortie des nouveaux écouteurs intra-auriculaires et ne coûte que 30 $ de plus que le nouveau modèle supposé.

Bien que cela puisse sembler un processus assez simple pour le consommateur moyen, la production en série d’un nouveau produit prend beaucoup de temps et, surtout, d’argent.

Est-ce qu’Apple vraiment passer par tout cela pour une paire d’écouteurs à moins de 100 $ alors qu’il est clair qu’Apple n’est pas une entreprise économique, ou baisserait-elle plutôt le prix des écouteurs de deuxième génération pour les rendre plus attrayants ? Je penche pour ce dernier.

La marque AirPods Lite est tout simplement fausse

Le deuxième problème que j’ai concerne la marque AirPods Lite qui a été lancée. Ce n’est pas non plus la première fois que nous voyons un modèle « léger » d’AirPods – il y a quelques années, des rumeurs circulaient à propos d’AirPods Pro Lite qui, comme je l’avais prédit à l’époque, s’est avéré être la troisième génération repensée AirPods.

En fait, dans toute l’histoire d’Apple, il n’y a jamais eu de produit avec le surnom de Lite. Au lieu de cela, il s’agit d’une marque distinctement Android utilisée pour mettre en évidence des variantes moins chères de smartphones et d’autres technologies, notamment le Xiaomi 12 Lite et l’Oppo Find X5 Lite.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Tout comme Internet a obtenu la marque AirPods Pro Lite (qui s’est avérée être le nouveau design des AirPods 3), je suis presque certain que c’est le cas avec les rumeurs d’AirPods bon marché.

Même si Apple lance une toute nouvelle gamme d’AirPods à un prix bon marché, je peux presque garantir qu’ils ne se vanteront pas du surnom de Lite. S’ils le font, je me raserai la tête.

Kuo ne dit pas que de “nouveaux” AirPods arrivent

Ce qui est le plus important – et le plus évident si vous lisez réellement les tweets de Kuo sur le sujet – c’est qu’il ne dit pas explicitement que Nouveau des AirPods bon marché sont en préparation, mais plutôt qu’il s’attend à ce que «des AirPods plus abordables» coïncident avec le lancement d’AirPods de nouvelle génération et de nouveaux AirPods Max.

(4/5)

Les AirPods de nouvelle génération commenceront probablement les expéditions massives dans 2H24 ou 1H25, y compris des AirPods plus abordables (avec Apple ciblant un prix de 99 $) et de nouveaux AirPods Max, qui seront assemblés par Luxshare ICT et Hon Teng. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 12 janvier 2023

Vous pourriez supposer que ce n’est qu’une mauvaise formulation, mais il convient de souligner qu’il dit explicitement que Nouveau Les AirPods Max sont également en route dans le même tweet. Si les deux sont totalement nouveaux, pourquoi ne pas simplement le dire ?

L’absence de confirmation explicite de nouveaux AirPod bon marché semble suggérer qu’Apple utilisera plutôt un design existant ou, plus probablement, un produit existant, et à seulement 30 $ de plus, les AirPod de deuxième génération semblent les candidats parfaits.

Quand les AirPods les moins chers sont-ils attendus ?

Indépendamment du fait qu’Apple baisse simplement le prix des AirPod de deuxième génération ou qu’il envisage d’annoncer une toute nouvelle gamme d’AirPod bon marché, Kuo affirme que la société prévoit d’annoncer les AirPod moins chers parallèlement à la sortie de nouveaux AirPod de nouvelle génération. bourgeons dans la seconde moitié de 2024 ou la première moitié de 2025, nous avons donc encore un certain temps à attendre.

Êtes-vous enthousiasmé par la possibilité qu’Apple produise de nouveaux AirPod économiques ou, comme moi, pensez-vous que les AirPod économiques seront simplement des AirPod de deuxième génération avec une remise? Faites-le nous savoir sur Twitter.