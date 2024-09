AirPods 4 vs AirPods Pro : comparaison des écouteurs sans fil d’Apple

Alors, Apple vient de mettre à jour son AirPods modèle de base pour la première fois depuis des années. Il existe désormais deux nouveaux modèles, l’un avec suppression active du bruit, et un sans – à partir de 129 $.

L’ANC était le héros exclusif de AirPods Pro … jusqu’à aujourd’hui. Alors, comment se comparent les nouveaux AirPods (pas les Pro) ? Voici toutes les différences.

La nouvelle gamme d’AirPods d’Apple présente de nombreuses fonctionnalités qui se chevauchent, même si la suppression active du bruit n’est présente que sur les modèles haut de gamme. Le nouveau modèle de base AirPods 4 peut être considéré comme un remplacement direct des AirPods (deuxième génération), même s’il présente un design mis à jour.

Voici tous les changements entre le nouveau Gamme AirPods 4 et AirPods Pro 2:

Annulation active du bruit

Le nouveau AirPods 4 avec suppression active du bruit Les écouteurs intra-auriculaires d’Apple sont les premiers à proposer des capacités de suppression du bruit. Cependant, vous ne devez pas vous attendre à obtenir le même degré de réduction du bruit que les AirPods Pro.

Apple affirme que les AirPods Pro peuvent annuler le bruit environ deux fois plus que les AirPods 4. Bien que nous devrons attendre de mettre la main sur les nouveaux AirPods 4 et de les tester par nous-mêmes, les spécifications techniques déclarées par Apple suggèrent que les AirPods 4 fonctionneront à peu près aussi bien que les AirPods Pro de première génération d’origine en matière de suppression du bruit.

Cependant, en apparence, les autres fonctionnalités sont les mêmes. Les AirPods Pro 2 et AirPods 4 sont tous deux alimentés par la puce H2 et prennent en charge les fonctionnalités de contrôle du bruit telles que le mode Transparence, l’audio adaptatif et la reconnaissance des conversations. Ces fonctionnalités activent, désactivent et ajustent intelligemment l’effet de suppression active du bruit en fonction de votre environnement actuel.

Il va sans dire que les AirPods du modèle de base n’ont aucune suppression active du bruit et ne prennent donc en charge aucune des fonctionnalités associées.

Caractéristiques du boîtier de chargement

Une différence plus subtile dans la gamme est la fonctionnalité du boîtier de chargement. Les AirPods 4 sont livrés avec le boîtier de chargement USB-C le plus basique, sans même la possibilité de charger sans fil.

Les AirPods 4 avec suppression active du bruit incluent un boîtier de chargement USB-C, qui prend également en charge le chargement sans fil à l’aide de chargeurs Qi ou d’un chargeur Apple Watch. Le boîtier dispose également d’un haut-parleur intégré pour Find My.

Cependant, les AirPods Pro sont dotés du boîtier de charge le plus avancé, avec la prise en charge MagSafe (ce qui signifie qu’ils peuvent s’aligner automatiquement sur les chargeurs MagSafe). L’étui pour AirPods Pro dispose également d’une boucle de lanière intégrée, ce que les étuis pour AirPods 4 n’incluent pas.

Autonomie de la batterie

Les AirPods 4 sans suppression du bruit bénéficient de la même autonomie que les AirPods (troisième génération). C’est-à-dire jusqu’à 5 heures d’écoute sur une seule charge.

Cependant, avec la suppression active du bruit activée, l’autonomie de la batterie des AirPods 4 tombe à seulement 4 heures d’écoute sur une seule charge. C’est une différence significative par rapport aux AirPods Pro, qui peuvent durer jusqu’à 6 heures d’écoute avec la suppression active du bruit.

Si la durée de vie de la batterie pour de longues sessions d’écoute est une préoccupation majeure, les AirPods 4 ne sont peut-être pas faits pour vous.

L’étui de chargement de tous les modèles peut recharger les écouteurs environ six fois, offrant jusqu’à 30 heures d’écoute totale.

Prix

Les AirPods les moins chers de la gamme sont les AirPods 4, qui sont au prix de 129 $. Le Les AirPods 4 avec suppression active du bruit coûtent 179 $Les AirPods Pro 2 sont répertoriés chez Apple à 249 $, bien que vous puissiez on les trouve souvent moins cher ailleurs.

En effet, par rapport aux AirPods 4 de base, vous payez 50 $ de plus pour obtenir la suppression du bruit et le boîtier amélioré. Les AirPods Pro 2 coûtent 70 $ de plus en plus cher, grâce à leur conception intra-auriculaire, à leur meilleure autonomie, à leur réglage du volume par glissement et aux avantages du boîtier MagSafe. Les AirPods Pro 2 sont également livrés avec un câble USB-C fourni dans la boîte ; pour les AirPods 4, vous devrez fournir votre propre câble de chargement.

En résumé

Dans l’ensemble, les nouveaux AirPods 4 avec suppression du bruit sont une excellente option pour les utilisateurs d’Apple qui veulent des écouteurs sans fil, mais qui n’aiment pas la sensation des embouts intra-auriculaires. Ils offrent un bon compromis en termes de fonctionnalités, notamment une certaine réduction du bruit dans les environnements bruyants. À 179 $, cela semble être une très bonne affaire.

Cependant, les AirPods Pro dominent toujours le classement, avec la meilleure réduction de bruit de sa catégorie, une durée de vie de la batterie plus longue et un capteur tactile sur la tige pour changer le volume, bien qu’à un coût supplémentaire de 70 $. Les nouvelles fonctionnalités de test auditif, d’aide auditive et de protection auditive seront également exclusives aux AirPods Pro, lorsqu’ils seront déployés plus tard cette année.