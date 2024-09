AirPods 4 avec ANC contre AirPods Pro 2

Best Buy offre jusqu’à 1 000 $ de réduction sur l’iPad Pro M2 avec des prix record

Best Buy est de retour cette semaine avec des remises importantes sur les iPad Pro M2 11 pouces et 12,9 pouces, offrant jusqu’à 1 000 $ de réduction sur certains modèles. Un abonnement My Best Buy Plus/Total n’est pas requis pour bénéficier de ces réductions. Vous trouverez des tablettes Wi-Fi et cellulaires en vente chez Best Buy, avec un accent particulier sur les modèles de plus grande capacité de 1 To et 2 To. Toutes les offres répertoriées ci-dessous représentent des prix record sur…