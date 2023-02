Aire, le fils de Kylie Jenner, tient son lapin de la Saint-Valentin : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Jordanie Strauss/Invision/AP/Shutterstock

Le nouveau membre du clan KarJenner a été gâté de la meilleure façon possible par sa grand-mère Kris Jenner pour la Saint Valentin ! Par la plus douce des vacances, Kylie Jenner s’est rendue sur son Instagram pour partager d’adorables clichés de son petit garçon, son fils d’un an Aire Webster, tenant le lapin en peluche offert par Kris. Aire berçait une jolie grenouillère en serrant son nouveau copain en peluche dans les bras de sa mère. “Le plus doux des amoureux de tous les temps ! comment fais-tu tout ça ! Je t’aime @krisjenner », Kylie a légendé l’ensemble.

Le groupe de photos comprenait une de Kylie portant Aire sur ses hanches avec son nouveau jouet, comme elle l’a écrit à côté, “n’a pas laissé partir son nouveau lapin”. Une autre photo a révélé les autres cadeaux de la Saint-Valentin qu’Aire a reçus de la matriarche, notamment des ours en peluche géants et des paniers remplis de bonbons. Le message a également montré à quel point Aire commence à ressembler à sa grande sœur Stormi Webster5 !

Il y a tout juste un mois, Kylie et le père de ses bébés, Travis Scott, a finalement révélé le nom de leur fils. Bien qu’il ait fallu près d’un an après la naissance d’Aire pour le découvrir, au moins les fans connaissent maintenant la raison de ce surnom unique. Une source EXCLUSIVEMENT racontée HollywoodLa Vie que le magnat du maquillage et le rappeur ont décidé Aire (après avoir d’abord annoncé que le nom était ‘Loup’) pour bien s’accorder avec le nom de leur fille et pour sa signification puissante dans une langue sémitique.

“Kylie et Travis ont choisi le nom ‘Aire’ pour plusieurs raisons”, a déclaré la source. “La première est que cela allait bien avec le nom élémentaire qu’ils ont choisi pour leur premier-né, Stormi. Cela semblait convenir. L’initié a ajouté: “En hébreu, le nom se traduit par Lion de Dieu. Il symbolise la force et le courage.

Pendant ce temps, une autre source a déclaré EXCLUSIVEMENT HollywoodLa Vie la raison pour laquelle Kylie et Travis l’ont appelé a récemment cessé. “L’un des facteurs qui ont contribué à leur rupture la plus récente est qu’après 6 ans passés ensemble et deux enfants, Travis n’avait toujours pas montré à Kylie qu’il était engagé à 100% envers elle pour la vie”, a détaillé l’initié. “Il sait depuis plusieurs années que Kylie voulait être fiancée, et ils en ont discuté. Mais la bague n’est jamais venue, et ses amis et sa famille pensent qu’elle le mérite. Elle voulait le mariage de ses rêves depuis si longtemps et Travis en était conscient.

