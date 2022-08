Airbnb va déployer une nouvelle technologie «anti-parti» au Canada et aux États-Unis

Airbnb dit qu’il utilisera de nouvelles méthodes pour repérer et bloquer les personnes qui essaient d’utiliser le service de location à court terme pour organiser une fête.

La société a déclaré mardi qu’elle avait introduit une technologie qui examine l’historique du locataire potentiel sur Airbnb, à quelle distance il habite de la maison qu’il souhaite louer, s’il loue pour un jour de semaine ou un week-end et d’autres facteurs.

Airbnb a déclaré que le système de filtrage qu’il déploie pour les annonces au Canada et aux États-Unis a été testé depuis octobre dernier dans certaines parties de l’Australie, où il a entraîné une baisse de 35 % des parties non autorisées.

La société basée à San Francisco a déclaré que la technologie est conçue pour empêcher la demande de réservation d’un client d’atteindre l’hôte de la propriété concernée. Airbnb a déclaré que les personnes empêchées de louer une maison entière pourraient être en mesure de réserver une chambre simple, car l’hôte est plus susceptible d’être présent.

Interdiction mondiale des fêtes mise en œuvre en 2020

Airbnb subit une pression croissante pour réprimer les fêtes depuis 2019, lorsqu’une fête d’Halloween dans une banlieue de San Francisco s’est terminée par la mort de cinq personnes dans une fusillade.

L’année suivante, Airbnb a annoncé une interdiction mondiale des fêtes sur ses annonces et interdit aux personnes de moins de 25 ans de louer une maison entière près de chez elles à moins qu’elles n’aient un dossier de critiques positives sur le site.

En 2020, l’entreprise a suspendu plus de 40 inscriptions rien qu’en Ontario, ciblant les hôtes qui avaient reçu des avertissements, des plaintes ou qui avaient autrement enfreint la politique de l’entreprise en matière de fêtes au cours de l’année précédente.

En octobre dernier, une municipalité du Québec a temporairement suspendu les inscriptions à court terme lorsqu’une fête Airbnb a attiré plus de 500 participants.

L’interdiction des fêtes a été initialement présentée comme une mesure de santé temporaire pendant la pandémie, car de plus en plus de personnes ont quitté les bars et les clubs pour s’installer dans des maisons louées, mais elle a été rendue permanente en juin.