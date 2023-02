Airbnb va bientôt pousser tous les vacanciers et hôtes à vérifier leur identité

Venez printemps 2023, Airbnb exigera que tous les utilisateurs réservant des réservations sur sa plate-forme vérifient leur identité pour effectuer une réservation, en outre étendre un programme qui demande des informations d’identification comme une photo d’une pièce d’identité valide émise par le gouvernement ou un nom et une adresse légaux.

Tara Bunch, responsable mondiale des opérations chez Airbnb, a déclaré que si 80 % des réservations de la plateforme de location comportent déjà une vérification d’identité comme quelque chose que les hôtes peuvent demander, la société franchit cette étape supplémentaire.

“Ce n’est pas tant que les personnes qui réservaient des listes se présentaient comme n’étant pas ce qu’elles sont”, a déclaré Bunch. “Lorsque vous enlevez l’anonymat de ne pas être identifié, je pense que cela ouvre la perception que les gens pourraient mal se comporter et ne pas être tenus responsables, et par définition, tend à amener les gens à se comporter un peu mieux parce qu’ils savent qu’ils le feront être tenu responsable des mauvaises actions.”

Cette décision met Airbnb plus en ligne avec les hôtels traditionnels, où les employés de la réception demandent à voir une forme d’identification d’un client avant l’enregistrement. La plupart des autres plateformes de location de vacances, comme Groupe Expedia ‘s Vrbo, n’exigent pas de vérification d’identité, mais autorisent les invités ou les hôtes sur la plateforme à soumettre leurs informations.

Airbnb a fait des efforts dans le passé pour lutter contre les mauvais comportements. Au milieu de l’épidémie de Covid-19, la société a interdit temporairement les fêtes à domicile en invoquant des problèmes de santé. Il a rendu cette interdiction permanente en juin, ainsi que les situations de type maison de fête, où les gens réserveraient de grandes maisons pour une seule nuit. Il a également déployé plusieurs dispositifs de sécurité améliorés à la suite d’une fusillade qui a tué cinq personnes lors de l’une de ses réservations en 2019.

Bunch a déclaré que lorsque l’entreprise cherchait à mettre en œuvre ces fonctionnalités, elle s’est appuyée sur l’apprentissage automatique pour aider à identifier les problèmes potentiels. Dans le cas de l’arrêt des fêtes à la maison, Airbnb a examiné des éléments tels que l’âge de la personne qui a réservé et depuis combien de temps il était sur la plate-forme, ainsi que des éléments tels que la distance à laquelle il habitait d’une grande maison qu’il cherchait à réserver, ou s’il y avait plusieurs efforts pour réserver la même propriété par des personnes dans des régions géographiques proches. En conséquence, Airbnb a pu réduire encore les fêtes sur la plateforme de 35 % en Australie, où il a testé certaines de ces fonctionnalités.

Bien que peu fréquents, Bunch a déclaré qu’il y avait eu des exemples de personnes utilisant délibérément de fausses identités pour duper d’autres utilisateurs ou les frauder. Bunch a noté qu’il y a eu des cas de stratagèmes de fraude financière où des utilisateurs non vérifiés ont cherché à utiliser des cartes de crédit volées via de fausses identités, ou ont même cherché à transférer de l’argent entre des combos fictifs d’invités et d’hôtes. “Un invité innocent peut être pris là-dedans, nous avons donc estimé qu’il était vraiment important de retirer cela complètement du système, d’empêcher toute sorte de fraude financière ou de pouvoir profiter de quelqu’un avec, par exemple, une fausse identité”, a-t-elle déclaré.

Lors de la collecte de ces données, Airbnb utilise une variété de plates-formes, de bases de données et de systèmes de vérification tiers pour confirmer que quelqu’un est vraiment celui qui dit qu’il l’est, ainsi que pour effectuer d’autres vérifications des antécédents, a déclaré Bunch, ajoutant qu’il existe également des examens manuels lorsque nécessaire. Cela a mis davantage l’accent sur la sécurité des données internes d’Airbnb, et Bunch a déclaré que tous ces points de vérification d’identité de la plate-forme sont étroitement surveillés par le responsable de la confidentialité de l’entreprise et son équipe, ainsi que pour la conformité aux réglementations locales et nationales sur la confidentialité des données.

“Les voyageurs et les hôtes viennent chez Airbnb parce que nous sommes une marque de confiance et ils nous font confiance pour assurer la sécurité de leur propriété et les garder en sécurité, et pour vivre une expérience formidable dans un bel endroit avec une belle annonce”, a-t-elle déclaré. “En fin de compte, la façon dont nous allons retenir et attirer des invités et des hôtes et développer notre plate-forme crée ce niveau de confiance au sein de notre communauté et est l’endroit où les gens savent qu’ils peuvent venir réserver une expérience ou des vacances. et c’est sans souci.”