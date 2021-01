Le géant de la location Airbnb a annoncé qu’il annulerait et bloquerait toutes les réservations pour la région métropolitaine de Washington DC au cours de la semaine de l’investiture de Joe Biden en tant que prochain président américain, à la suite de l’attaque du Capitole la semaine dernière.

Les clients seront remboursés si leurs réservations sont annulées, et les hôtes seront remboursés par Airbnb, a déclaré la société dans un communiqué mercredi. Les réservations effectuées via HotelTonight appartenant à Airbnb seront également annulées.

Un porte-parole a déclaré qu’Airbnb avait pris sa décision conformément aux avertissements des responsables locaux, fédéraux et étatiques de ne pas se rendre à Washington autour de l’inauguration, y compris du maire du district de Columbia et des gouverneurs de Virginie et du Maryland.

Aussi sur rt.com Les chefs militaires américains condamnent l’émeute du Capitole comme une « sédition » et exhortent les troupes à « rester prêtes » avant l’inauguration dans une rare lettre politique

« Nous avons connaissance de rapports publiés hier après-midi concernant des milices armées et des groupes de haine connus qui tentent de voyager et de perturber l’inauguration », ajoutèrent-ils.

Airbnb a déclaré avoir identifié « nombreux » des personnes appartenant à des groupes haineux et des personnes impliquées dans l’attaque du Capitole américain le 6 janvier, qui, selon lui, interdiraient l’accès à sa plate-forme.

Le FBI aurait averti que des manifestations armées étaient prévues à Washington et dans toutes les 50 capitales des États américains avant l’inauguration de Biden le 20 janvier.

La Garde nationale a été autorisée à envoyer jusqu’à 15 000 soldats à Washington DC, tandis que les touristes doivent être interdits de visite du Washington Monument jusqu’au 24 janvier, selon des sources citées par Reuters.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!