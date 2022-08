Airbnb supprime les anciens quartiers des esclaves du Mississippi de la liste

En règle générale, lorsque quelqu’un navigue sur Airbnb, il recherche un endroit confortable pour se reposer pendant une nuit ou deux. Ils pourraient même être à la recherche d’une maison pouvant accueillir une grande escapade en famille. Ce qu’ils ne recherchent pas, c’est l’ancienne habitation où des personnes volées, battues, privées de leurs droits et subjuguées ont été forcées de vivre.

Cependant, cela n’a pas empêché une personne blanche de publier son château oppressant préféré en ligne pour que les gens le louent. Pour être juste, nous ne savons pas avec certitude que c’est une personne blanche qui a publié cette propriété, mais allez, c’est une personne blanche qui a publié cette propriété. Tranchez-le comme bon vous semble. Selon TMZun utilisateur de Tik Tok est devenu SUPER viral après avoir exposé la liste décrite spécifiquement comme “Cette structure particulière… est une cabane d’esclaves des années 1830”.

Un porte-parole d’Airbnb est sorti pour offrir un mea culpa d’entreprise pour avoir permis l’exploitation du dos littéral de nos ancêtres en disant : “Les propriétés qui abritaient autrefois les esclaves n’ont pas leur place sur Airbnb”. Le garçon ou la fille fouettant sans nom a continué en s’excusant pour “tout traumatisme ou chagrin créé par la présence de cette liste, et d’autres similaires, et que nous n’avons pas agi plus tôt pour résoudre ce problème”.

L’audace de la caucase.