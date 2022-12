Airbnb sévit contre les réservations de soirées NYE ​​au Canada

Avant le réveillon du Nouvel An, Airbnb réprime une fois de plus les fêtes non autorisées après avoir annoncé l’interdiction des réservations d’une nuit au Canada et dans 10 autres pays pour le 31 décembre.

Jeudi, Airbnb a publié une déclaration indiquant que l’interdiction visait à mettre un terme aux fêtes non autorisées et aux perturbations de quartier après qu’une interdiction l’année dernière a ramené les incidents de fête du Nouvel An à 56%.

L’interdiction interdira aux comptes avec un historique de réservation négatif ou inexistant de louer des annonces de maisons entières pour une nuit. Il y aura également des restrictions pour les mêmes comptes essayant de réserver des réservations de deux ou trois nuits, en particulier dans leur zone locale.

L’année dernière, Airbnb a introduit cette interdiction pour huit pays, dont ; Le Canada, les États-Unis, le Brésil, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la France, l’Espagne et le Royaume-Uni Cette année, l’interdiction n’inclura pas seulement ces pays, mais trois autres ; Irlande, Portugal et Pays-Bas.

“Ces défenses proactives aideront à promouvoir des voyages responsables et à prévenir de rares cas de comportement indésirable, et permettront aux hôtes, aux invités et aux communautés de profiter de leurs célébrations de fin d’année avec une assurance supplémentaire”, a déclaré Naba Banerjee, directeur des produits et des opérations de confiance d’Airbnb. dans la déclaration.

Selon Airbnb, environ 340 000 invités ont été empêchés de réserver des séjours le soir du Nouvel An, dont la majorité se trouvaient aux États-Unis avec 120 000 invités.

L’interdiction intervient alors que la société a mis en œuvre une interdiction modifiée des fêtes qui avait été initialement annoncée en 2020 pour limiter les grands rassemblements au milieu de COVID-19. L’interdiction permanente annoncée en juin codifie de graves conséquences pour les invités qui organisent de grandes fêtes, notamment la suspension de compte et la suppression de la plateforme.

En octobre, Airbnb a souligné son interdiction des fêtes pour Halloween après avoir introduit sa “technologie anti-fête”, qui examine l’historique des réservations du compte, la durée du séjour souhaité et si la location est un séjour local.

En 2021, 114 000 personnes au Canada n’ont pas pu réserver de séjour pendant le week-end d’Halloween, selon Airbnb.



Avec des fichiers de Mitchell Consky et Natasha O’Neill de CTV News.