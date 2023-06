Airbnb offre un séjour gratuit à la Malibu Dreamhouse de Barbie

Préparez-vous à vivre comme Malibu Barbie pendant une journée.

Dans un coup marketing avant la sortie du très attendu film « Barbie » de la réalisatrice Greta Gerwig, une annonce est apparue sur Airbnb offrant aux clients un séjour à La maison de rêve Malibu de Barbie.

Le manoir entièrement rose est hébergé par Ken – interprété par Ryan Gosling dans le prochain film – et ressemble à l’emblématique ensemble de jeu Barbie qui prend vie.

« Placé parfaitement au-dessus de la plage avec vue panoramique, ce manoir rose jouet grandeur nature est un rêve devenu réalité ! » ça lit.

Les invités auront accès à « l’incroyable garde-robe de Ken pour trouver votre meilleure tenue de plage » et repartiront avec un ensemble de patins à roulettes jaunes et roses et une planche de surf.

À leur arrivée, les clients seront accueillis par un concierge qui leur fera visiter la propriété et « assurera un séjour confortable pour vous et votre invité – y compris en vous faisant visiter et en préparant et en organisant les repas ».