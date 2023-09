Airbnb limite certaines nouvelles réservations à New York alors que la réglementation sur les locations à court terme entre en vigueur

NEW YORK (AP) — Le géant du partage de logements Airbnb a déclaré qu’il avait dû cesser d’accepter certaines réservations à New York alors que de nouvelles réglementations sur les locations à court terme sont entrées en vigueur mardi, ce qui entraînera de grands changements pour les voyageurs espérant éviter le coût élevé de la location. un hôtel de la Grosse Pomme.

Les nouvelles règles visent à mettre fin à la mêlée dans laquelle les propriétaires et les résidents de la ville louent leurs appartements à la semaine ou à la nuit à des touristes ou à d’autres personnes en ville pour de courts séjours.

Dans le cadre du nouveau système, les locations de moins de 30 jours ne sont autorisées que si les hôtes s’inscrivent auprès de la ville. Les hôtes doivent s’engager à être physiquement présents dans le logement pendant toute la durée de la location, partageant les locaux d’habitation avec leur voyageur. Plus de deux invités à la fois ne sont pas non plus autorisés, ce qui signifie que les familles sont effectivement interdites.

Les plateformes telles qu’Airbnb, VRBO et autres ne sont pas autorisées à traiter les locations d’hôtes non enregistrés – et au début de cette semaine, peu d’entre eux s’étaient inscrits avec succès. La ville affirme avoir approuvé un peu moins de 300 des plus de 3 800 candidatures reçues.

Les responsables et les défenseurs du logement qui avaient fait pression en faveur de ces restrictions ont déclaré qu’elles étaient nécessaires pour empêcher les appartements de devenir de facto des hôtels.

« À New York, les appartements résidentiels devraient être destinés à un usage résidentiel », a déclaré Murray Cox d’Inside Airbnb, un groupe de défense du logement qui collecte des données sur la présence de l’entreprise dans les villes du monde entier.

Airbnb a contesté ces règles devant les tribunaux, arguant qu’il s’agissait essentiellement d’une interdiction et qu’elles nuiraient aux visiteurs à la recherche d’un logement abordable.

Mais depuis le 21 août, la société – qui comptait 38 500 annonces non hôtelières actives à New York en janvier dernier – a déclaré qu’elle avait cessé d’accepter de nouvelles réservations à court terme de la part de tout hôte n’ayant fourni ni un numéro d’enregistrement de la ville, ni un numéro d’enregistrement. documentation indiquant que le processus était en cours. Il a déclaré qu’une fois que le système de vérification de la ville serait pleinement opérationnel, aucune annonce à court terme ne serait autorisée sur son site sans numéro d’enregistrement.

Certaines maisons de petite taille ont déclaré qu’elles étaient injustement ciblées et regroupées avec des immeubles d’habitation plus grands.

« Je pense que c’est une indication énorme que nos élus nous ont laissé tomber », a déclaré Krystal Payne, qui vit dans une maison bifamiliale à Brooklyn et louait l’un des appartements pour l’aider à payer son hypothèque.

Les règlements ont été adoptés par la ville en janvier de l’année dernière, mais ont été retardés par des poursuites judiciaires jusqu’au mois dernier.

Alors que les services d’annonces de locations en ligne offraient aux voyageurs plus d’options à New York – et constituaient une manne financière pour les résidents qui louaient leur maison pendant leurs vacances – ils ont également donné lieu à des plaintes concernant la rareté des logements dans les quartiers résidentiels engloutis par les touristes.

Les locataires réguliers se plaignaient de bâtiments qui ressemblaient soudain à des hôtels, avec des inconnus dans les couloirs et des fêtes occasionnelles dans les logements loués. Les investisseurs se sont emparés de logements dans des immeubles en copropriété ou de maisons de ville entières, puis ont fait fortune en louant à la nuit, interdits par la loi.

« L’enregistrement crée une voie claire pour les hôtes qui respectent les lois en vigueur de la ville et protège les voyageurs des hébergements illégaux et dangereux, tout en mettant fin à la prolifération des locations illégales à court terme », a déclaré Christian Klossner, directeur exécutif du Bureau de l’application spéciale de la ville. une déclaration.

Dans des directives publiées après la décision judiciaire du mois dernier, Airbnb a déclaré aux hôtes de la ville de New York qu’ils devraient soit s’inscrire auprès de la ville, soit se convertir à l’hébergement de séjours de longue durée si possible. La société a également déclaré que toute réservation à court terme existante avec un enregistrement avant le 1er décembre serait autorisée à aller de l’avant, avec les frais de traitement remboursés, tandis que celles avec des dates d’enregistrement après cette date seraient annulées et remboursées.

Le directeur de la politique mondiale d’Airbnb, Theo Yedinsky, a qualifié les changements de règles de coup dur pour « les milliers de New-Yorkais et les petites entreprises des arrondissements périphériques qui comptent sur le partage de logements et l’argent du tourisme pour joindre les deux bouts ».

« La ville envoie un message clair aux millions de visiteurs potentiels qui auront désormais moins d’options d’hébergement lorsqu’ils visiteront New York : ‘Vous n’êtes pas les bienvenus’ », a-t-il déclaré.

Deepti Hajela, Associated Press