Airbnb lance la première plateforme d’hébergement pour les locataires d’appartements

Airbnb s’associe à plusieurs grands propriétaires et sociétés de gestion pour répertorier les immeubles d’appartements désignés où les locataires sont autorisés à proposer des sous-locations à court terme sur le site.

La société a déclaré mercredi qu’une nouvelle page sur son site Web répertorierait les bâtiments dits compatibles avec Airbnb, ce qui donnera aux locataires la possibilité d’héberger leurs appartements comme le peuvent les propriétaires.

En règle générale, les immeubles locatifs interdisent aux locataires de sous-louer pour de courts séjours.

Pour commencer, Airbnb présente 175 immeubles d’appartements dans plus de 25 grands marchés, dont Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Dallas, Houston, Denver, Seattle et Phoenix. Certaines villes, telles que New York et Washington, DC, ne sont pas disponibles en raison de restrictions locales sur les locations à court terme.

La plate-forme aidera les locataires à héberger leurs locations et aidera les immeubles à attirer des locataires susceptibles de vouloir héberger. Le montant que les locataires pourraient gagner variera.

“Cela dépend du bâtiment, dépend de l’emplacement, il y a beaucoup d’hypothèses différentes”, Nathan Blecharczyk, co-fondateur d’Airbnb.

Compte tenu de l’augmentation des loyers des appartements au cours des dernières années, ainsi que des prix des maisons et d’autres prix en hausse, les locataires recherchent de plus en plus des moyens de compléter leurs revenus pour effectuer leurs paiements mensuels. Les loyers commencent à baisser, mais sont toujours en hausse de 10% par rapport à il y a un an, selon Apartment List.

L’an dernier, les loyers ont augmenté de plus de 15 % par rapport à l’année précédente.

La nouvelle page du site Web d’Airbnb proposera également une calculatrice pour montrer combien d’argent le locataire peut potentiellement gagner par mois. Le calcul évolue en fonction du nombre de chambres et du nombre de nuitées que chaque immeuble permet, ainsi que des loyers potentiels demandés, compte tenu des commodités de l’immeuble.

Les immeubles d’appartements peuvent également facturer au locataire principal des frais pouvant atteindre 20 % du prix de chaque utilisation d’Airbnb. Pour les bâtiments qui ont été en mode test jusqu’à présent, Airbnb a déclaré que les locataires ont hébergé en moyenne neuf nuits par mois avec un revenu moyen de 900 dollars par mois.

Tous les hôtes des bâtiments participants doivent être le résident principal, et les bâtiments peuvent restreindre le nombre de nuits par mois pendant lesquelles l’appartement peut être sous-loué. C’est généralement entre 80 et 120 nuits par an. Les restrictions, qui peuvent être appliquées puisque les transactions ont toutes lieu sur le portail, visent à empêcher les investisseurs de participer et de sous-louer les appartements à temps plein.

Le propriétaire ou la société de gestion de l’immeuble a également le droit de revoir les annonces avant leur mise en ligne et de désactiver une annonce si elle n’est pas conforme aux normes de l’immeuble. Ils peuvent également imposer une pièce d’identité gouvernementale à tous les sous-lettres potentiels.

Equity Residential et UDR, qui sont des fiducies de placement immobilier d’appartements, ou FPI, et Greystar, la plus grande société de gestion d’appartements aux États-Unis, font partie des grands noms proposant des appartements avec privilèges d’hébergement sur la nouvelle plateforme Airbnb.

“Nous pensons que cette plate-forme fournira les bons outils aux propriétaires et aux résidents pour gérer efficacement l’activité de location à court terme sans affecter l’offre globale de logements”, a déclaré un représentant de Greystar. “Nous collaborons avec Airbnb sur cette approche innovante pour participer au 21St l’économie du partage du siècle d’une manière réfléchie.”

La productrice de CNBC, Lisa Rizzolo, a contribué à cette histoire.