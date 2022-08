Airbnb lance de nouveaux outils pour limiter la fête

Afin d’étendre sa répression contre les parties non autorisées, Airbnb déploie nouvelle technologie “anti-parti” sur l’application, a annoncé la société mardi. Après avoir fait son mondial interdiction permanente du parti en juin, Airbnb a annoncé que de nouveaux outils logiciels avaient été lancés pour être testés aux États-Unis et au Canada.

La technologie mise à jour vise à identifier les clients potentiels qui enfreignent les règles en examinant l’historique des avis, la durée du séjour, la distance jusqu’à la propriété d’un hôte et d’autres indicateurs. Dans un article de blog, Airbnb a décrit son objectif de “réduire la capacité des mauvais acteurs à organiser des fêtes non autorisées qui ont un impact négatif sur nos hôtes, nos voisins et les communautés que nous servons”.

Selon la société, le nouveau système empêchera le traitement des réservations à haut risque pour des maisons entières. Ces invités peuvent toujours être en mesure de réserver des chambres privées dans un espace partagé ou une autre propriété où un hôte peut être présent.

Le PDG d’Airbnb, Brian Chesky, a annoncé l’interdiction des fêtes à la maison en 2019 après que plusieurs personnes ont été tuées par balle dans un immeuble locatif en Californie. Au cours des deux dernières années, l’application de partage de maison a pris des mesures supplémentaires pour restreindre les fêtes organisées sans le consentement de l’hôte.

La société a commencé à tester le logiciel anti-partie en octobre en Australie et a déclaré avoir constaté une réduction de 35 % des parties non autorisées dans les régions où elle a été testée. Par la suite, Airbnb a déployé l’outil sur tout le continent. La plate-forme surveillera l’efficacité de la technologie au fur et à mesure que les tests se poursuivront aux États-Unis et au Canada, mais la société reconnaît qu'”aucun système n’est parfait”.

Pour aider à soutenir les communautés, les voyageurs, les hôtes et les voisins, Airbnb encourage également les gens à appeler son Soutien de quartier ligne pour signaler les fêtes et autres incidents.