Airbnb introduit une nouvelle “technologie anti-fête”

Airbnb déploiera son nouveau “technologie anti-parti” aux États-Unis et au Canada après un projet pilote réussi en Australie, a annoncé mardi la société.

Le nouveau système évalue certaines données qui pourraient suggérer qu’une propriété est réservée pour une fête. Ceux-ci inclus “des facteurs tels que l’historique des avis positifs (ou l’absence d’avis positifs), la durée pendant laquelle le client a été sur Airbnb, la durée du voyage, la distance jusqu’à l’annonce, le week-end par rapport au jour de la semaine, entre autres”, selon l’entreprise.

“L’objectif principal est de tenter de réduire la capacité des mauvais acteurs à organiser des fêtes non autorisées qui ont un impact négatif sur nos hôtes, nos voisins et les communautés que nous servons”, Airbnb a déclaré dans un communiqué.

La plateforme de location immobilière a noté que “une variante similaire” de ce nouveau système anti-parti a été “très efficace” en Australie depuis octobre 2021, entraînant une baisse de 35 % des incidents signalés de parties non autorisées dans les zones où il est en vigueur.

La technologie, telle que décrite par l’entreprise, est “une version plus robuste et sophistiquée du système “moins de 25 ans” en vigueur en Amérique du Nord depuis 2020, qui se concentre principalement sur les clients de moins de 25 ans sans avis positifs qui réservent localement.”

Airbnb a changé sa politique de parti à plusieurs reprises. Avant la pandémie de Covid-19, la société permettait généralement aux hôtes de décider si leurs propriétés pouvaient être utilisées pour des fêtes. Il a cependant interdit les soi-disant “ouvrir-inviter” soirées annoncées sur les réseaux sociaux en 2019.

Après la fermeture de bars et de clubs dans le monde entier en raison des restrictions de Covid-19, la plateforme a vu une augmentation des fêtes indésirables sur ses listes et a émis une interdiction temporaire qui est devenue permanente en juin 2022.

Airbnb espère que cette nouvelle technologie anti-parti pourra “avoir un impact positif sur la sécurité de notre communauté et notre objectif de réduire les fêtes non autorisées”, mais note qu’aucun système n’est parfait. La plate-forme recommande toujours de signaler toute partie non autorisée présumée à sa ligne d’assistance de quartier.