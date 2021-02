Airbnb enregistre une perte de 3,9 milliards de dollars dans son premier rapport en tant qu’entreprise publique.

Airbnb a présenté ses revenus en baisse comme une preuve de résilience au cours d’une année où les voyages se sont arrêtés en raison de la pandémie. Au printemps dernier, Airbnb a perdu 1 milliard de dollars de réservations, licencié du personnel et levé des fonds d’urgence en réponse aux verrouillages et à d’autres restrictions. À l’été, les réservations avaient rebondi, mais pas suffisamment pour compenser le manque de revenus.

La perte d’Airbnb se rapproche des 5,2 milliards de dollars perdus par Uber au cours de son premier trimestre complet en tant que société publique et a renouvelé la question de savoir si les start-ups technologiques non rentables peuvent générer des bénéfices. Bien que la plupart des entreprises technologiques perdantes disent dépenser de l’argent pour alimenter une croissance rapide, la diminution des revenus d’Airbnb rend cet argument plus difficile à vendre.

En décembre, la société est entrée en bourse et a levé 3,5 milliards de dollars, pour une valeur de plus de 100 milliards de dollars. Depuis lors, sa valorisation a atteint 120 milliards de dollars en raison des attentes des investisseurs selon lesquelles un déploiement rapide des vaccins entraînerait un nouveau boom des voyages.

Même si les voyages rebondissent cette année, Airbnb est confronté à des défis. Ses hôtes, qui fournissent son inventaire sous forme d’annonces immobilières, sont de plus en plus frustrés par l’entreprise et cherchent à lister leurs locations de manière indépendante. Ses problèmes avec les «maisons de fête» se sont aggravés avec la pandémie et l’entreprise a précipité de nouvelles règles. Et les régulateurs du monde entier continuent de scruter «l’effet Airbnb» de la transformation du parc de logements dans les zones résidentielles en hôtels.