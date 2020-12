SAN FRANCISCO – Au cours de la dernière décennie, Airbnb a bouleversé l’industrie du voyage, agacé les régulateurs, frustré les communautés locales et créé une mini-économie d’opérateurs de location à court terme, tout en développant un récit chaleureux d’appartenance et de connexion. Jeudi, Airbnb a vendu aux investisseurs une histoire encore plus improbable: qu’il s’agissait d’un vainqueur de la pandémie. Les actions de la société ont grimpé en flèche le premier jour de négociation, ouvrant à 146 $ chacune, 115% au-dessus de son prix d’offre publique initial de 68 $. Cela a mis la capitalisation boursière d’Airbnb à 101,6 milliards de dollars – la plus importante de sa génération d’entreprises «licorne» et plus qu’Expedia Group et Marriott International réunis. L’offre d’Airbnb a levé 3,5 milliards de dollars, contre 3,4 milliards de dollars de DoorDash, faisant d’Airbnb la plus grande introduction en bourse de cette année.

L’offre à succès est intervenue un jour après que DoorDash, une start-up de livraison de nourriture, a également défié la gravité lors de son premier jour de négociation en bondissant de 86% pour atteindre une valorisation de 68 milliards de dollars. Les deux font suite à une série d’autres introductions en bourse qui, ensemble, font de 2020 l’année la plus occupée pour les offres publiques américaines depuis 1999, selon Renaissance Capital, qui suit les introductions en bourse.

Les offres époustouflantes de cette semaine ont fait parler d’une nouvelle bulle boursière au milieu d’un ralentissement induit par une pandémie, alors que plus de 947000 travailleurs ont déposé de nouvelles demandes de prestations de chômage de l’État la semaine dernière. Avec des taux d’intérêt bas et des mesures de relance budgétaire en baisse dans certaines parties de l’économie, les investisseurs ont poursuivi des paris toujours plus risqués, poussant les évaluations des start-ups non rentables à des niveaux qui semblent éloignés de la réalité. Robinhood, une application de négociation d’actions qui a connu un pic d’utilisation pendant la pandémie, a également inondé le marché de millions de day traders désireux d’obtenir un morceau de sociétés technologiques de marque. «Il y a manifestement énormément d’enthousiasme», a déclaré Scott Kessler, analyste au cabinet de recherche Third Bridge. «Il est juste difficile de se sentir vraiment à l’aise et confiant quant aux niveaux de valorisation.» L’exubérance est un revirement brutal par rapport à l’année dernière, lorsqu’une introduction en bourse terne du géant Uber et une tentative d’introduction en bourse ratée de la société de bureaux WeWork ont ​​humilié l’industrie de la technologie, conduisant à la prudence et à des licenciements au début de 2020. La consternation s’est intensifiée. avec le début de la pandémie, avec de nombreuses start-up qui réduisent en prévision d’un ralentissement. Mais au cours de l’été, l’industrie de la technologie a bondi et le marché boursier est revenu en force. Une vague d’introductions en bourse dans le domaine de la technologie a livré des jaillissements d’argent aux start-ups de la Silicon Valley, à leurs investisseurs, fondateurs et employés. La valorisation d’Airbnb dépasse désormais Uber et s’approche du niveau de Facebook lors de son introduction en bourse en 2012. Plus tard ce mois-ci, la start-up de commerce électronique Wish, le fabricant de jeux Roblox et la société d’achat de logements OpenDoor prévoient également d’entrer en bourse.

Contrairement aux autres start-ups, qui ont vu la demande pour leurs produits monter en flèche pendant la pandémie, Airbnb a passé la majeure partie de l'année à se débattre alors que les gens annulaient leurs réservations. Au cours des neuf premiers mois de l'année, Airbnb a généré 2,5 milliards de dollars de revenus, contre 3,7 milliards de dollars un an plus tôt. Il a perdu 697 millions de dollars pendant cette période, soit plus du double l'an dernier. En avril, il a levé des fonds d'urgence, clôturé certains projets parallèles et mis ses plans d'introduction en bourse en suspens. En mai, l'entreprise a licencié un quart de ses quelque 7 600 travailleurs. Pour convaincre les investisseurs qu'il appartenait à la même catégorie que les «gagnants de Covid», le prospectus d'offre d'Airbnb présentait une vision grandiose. Le document financier présentait des répartitions de type magazine d'invités et de locataires dans un cadre magnifique. Il a fait valoir qu'il avait inventé un nouveau type de voyage tout en stimulant l'économie, un remède à la solitude et en diffusant un «tourisme sain». Et il a déroulé un récit d'opprimé bien usé de résilience et de rédemption. Une lettre signée par les trois fondateurs d'Airbnb – Brian Chesky, le PDG, et Joe Gebbia et Nathan Blecharzyk – comprenait des points de discussion que M. Chesky a répétés dans de nombreuses interviews louant la clarté que la crise lui avait apportée. La société a souligné que ses locations de maisons pouvaient répondre aux besoins des voyageurs effectuant des voyages en voiture en dehors des villes et que ses réservations avaient commencé à rebondir deux mois après le début de la pandémie. Le prospectus affirmait même que la pandémie avait accéléré la prédiction audacieuse de M. Chesky selon laquelle les gens «vivraient n'importe où» un jour.

Ces messages ont résonné auprès des investisseurs. «Les gens s'intéressent au nom, pas aux données financières», a déclaré James Gellert, directeur général de Rapid Ratings, un fournisseur d'analyses financières. «C'est une entreprise qui va dans la mauvaise direction aujourd'hui, du point de vue de sa solidité financière.» La pandémie a été particulièrement difficile pour Airbnb car elle a en grande partie eu une trajectoire fusée-navire qui en a fait le toast de la Silicon Valley. La société a été fondée en 2008 pour permettre aux gens de louer une chambre supplémentaire et s'est rapidement étendue à un réseau de sept millions de locations de maisons dans le monde. Airbnb incarne la dernière décennie de start-ups très appréciées qui ont utilisé des concerts, des smartphones et des piles de capital-risque pour bouleverser les anciennes industries, se développer rapidement, repousser leur ouverture en bourse et s'inquiéter des bénéfices plus tard. Son essor rapide a amené l'idée de maisons de vacances – et de touristes – dans les appartements urbains et les quartiers résidentiels. Ses fondateurs ont lancé des messages de confiance, de communauté et de vie comme un local.