Airbnb conduit des hôtes ailleurs avec des politiques de pandémie coûteuses

Mme Luongo a réalisé que son entreprise dépendait trop d’Airbnb, a-t-elle déclaré. Elle a donc créé des listes sur des sites concurrents comme VRBO et Golightly, un site destiné aux femmes voyageuses, et prévoit de créer un site Web pour traiter directement les clients. En novembre, elle a déposé une demande d’arbitrage contre Airbnb pour rupture de contrat, cherchant à récupérer l’argent qu’elle a perdu.

En six ans, Lorraine Luongo est passée de la location d’une chambre d’amis dans sa maison de Myrtle Beach, SC, à la possession et à la gestion de 10 propriétés qu’elle a répertoriées sur Airbnb.

Mme Luongo n’est que l’un des opérateurs de location d’Airbnb qui sont de plus en plus déçus par l’entreprise. Bien qu’il y ait toujours eu des tensions entre Airbnb et ses quatre millions d’hôtes dans le monde, un fossé s’est creusé dans la pandémie après que la société a changé sa politique d’annulation et que les hôtes ont vu le peu de puissance dont ils disposaient.

Pour certains loueurs, la relation est irrémédiablement rompue. Des centaines de personnes avec plus de 10000 annonces engagent des poursuites judiciaires contre Airbnb, selon Bryant Greening, avocat chez LegalRideshare, le cabinet de Chicago qui aide Mme Luongo dans sa réclamation. D’autres essaient de contourner Airbnb en réservant directement les clients. L’année dernière, les réservations directes représentaient 25% des réservations des gestionnaires de location interrogé par Hostfully, une société de logiciels de voyage, contre 19% en 2019.

«La plupart des dommages sont permanents», a déclaré Jasper Ribbers, qui dirige Get Paid for Your Pad, une société de Barcelone, en Espagne, qui conseille les opérateurs de location à court terme. «La confiance a en quelque sorte disparu.»

La fracturation se produit à un moment crucial pour Airbnb. La société, qui a été introduite en bourse en décembre et a immédiatement dépassé 100 milliards de dollars, fait face à des attentes élevées alors que le cours de son action a encore augmenté. Airbnb prévoit de publier ses premiers résultats en tant que société publique le 25 février.