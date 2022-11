Airbnb, Advanced Micro Devices, Match Group et plus encore

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le domaine du trading étendu.

Airbnb — Le parc d’hébergement a chuté d’environ 6,6 % après les heures d’ouverture, même après que la société ait annoncé des bénéfices et des revenus trimestriels meilleurs que prévu. Lors de l’appel aux résultats d’Airbnb, la direction a déclaré que les tendances de sa reprise varient selon les régions et que les taux d’annulation mondiaux pour le troisième trimestre étaient supérieurs aux niveaux de 2019, mais inférieurs aux niveaux de 2021 et 2020.

Micro-systèmes avancés — Le fabricant de puces a vu ses actions augmenter de plus de 4 % malgré la publication de résultats trimestriels et la publication de prévisions qui n’ont pas répondu aux attentes des analystes. Les résultats des quatre segments d’activité de la société ont été meilleurs que ce que la société avait annoncé dans son avertissement d’octobre.

Groupe de correspondance – Les actions de l’opérateur d’applications de rencontres ont bondi de 13% après que la société ait enregistré des revenus plus élevés que prévu pour le troisième trimestre, selon Street Account. Les prévisions du trimestre en cours pour le bénéfice d’exploitation ajusté sont également supérieures aux estimations de Street Account.

Intuitif — L’opérateur TurboTax a vu ses actions rebondir de 3 % après que la société a publié ses résultats financiers trimestriels. Intuit s’attend désormais à ce que le bénéfice par action et les revenus non conformes aux PCGR pour le premier trimestre de l’exercice soient supérieurs à sa fourchette d’orientation précédente malgré la “détérioration” des marchés verticaux de Credit Karma. Il a également réaffirmé ses prévisions pour l’ensemble de l’année.