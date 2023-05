Airbnb (ABNB) Rapport sur les résultats du premier trimestre 2023

Actions de Airbnb a chuté jusqu’à 10% dans les échanges prolongés mardi malgré le premier trimestre gains qui a dépassé les estimations des analystes sur les résultats supérieurs et inférieurs, car il offrait des prévisions légèrement plus faibles que prévu et des perspectives prudentes pour le trimestre en cours.

Voici comment l’entreprise s’est comportée selon les estimations consensuelles des analystes de Refinitiv :

EPS : 18 cents contre 9 cents attendus

18 cents contre 9 cents attendus Revenu: 1,82 milliard de dollars contre 1,79 milliard de dollars attendu

actualités liées à l’investissement

Le chiffre d’affaires total a augmenté de 20 % d’une année sur l’autre. Airbnb a enregistré un bénéfice net de 117 millions de dollars, ou 18 cents par action, contre une perte nette de 19 millions de dollars, ou 3 cents par action, au cours de la période de l’année précédente. Ce chiffre marque la première fois qu’Airbnb a été rentable au cours de son premier trimestre sur une base GAAP.

Dans sa lettre aux actionnaires, Airbnb a déclaré avoir eu un « bon début » d’année et s’attend à une autre « forte saison de voyages d’été ». Cependant, il a averti que les comparaisons au deuxième trimestre seraient difficiles, déclarant: « Les nuits et les expériences réservées auront des comparaisons défavorables d’une année sur l’autre au deuxième trimestre 2023, car nous chevauchons la demande refoulée de 2022 suite à la variante COVID Omicron. »

La plate-forme de partage de maison prévoit des revenus pour le deuxième trimestre entre 2,35 et 2,45 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à 2,42 milliards de dollars.

Lors de son appel trimestriel avec les investisseurs, Airbnb a déclaré qu’il prévoyait également d’intégrer des fonctionnalités d’intelligence artificielle, y compris GPT-4, dans sa plate-forme au cours de la prochaine année. La société a déclaré que les clients peuvent s’attendre à voir « de grands changements ».

Les tarifs quotidiens moyens sont restés stables par rapport à il y a un an à 168 $ au premier trimestre, et la société a déclaré que les inscriptions actives avaient augmenté de 18 % d’une année sur l’autre.

La valeur brute des réservations, qu’Airbnb utilise pour suivre les revenus des hôtes, les frais de service, les frais de nettoyage et les taxes, a totalisé 20,4 milliards de dollars au premier trimestre. La société a annoncé 121,1 millions de nuits et d’expériences réservées au premier trimestre, en hausse de 19 % d’une année sur l’autre, conformément aux estimations des analystes, selon StreetAccount.

La société a déclaré dans la lettre aux investisseurs qu’elle avait l’intention de rester concentrée sur trois « priorités stratégiques ». La société a déclaré qu’elle s’efforçait de rendre l’hébergement sur la plate-forme aussi populaire que les voyages, de proposer des séjours abordables aux clients et d’accroître sa présence sur les marchés internationaux « moins matures ».

Airbnb a ajouté dans la lettre aux investisseurs que les voyageurs reviennent dans les grandes villes et qu’ils réservent également des séjours plus longs.

Correction : les revenus totaux d’Airbnb pour le premier trimestre ont augmenté de 20 % d’une année sur l’autre. Une version antérieure déformait le délai.