Airbnb a un plan pour fixer les frais de ménage

Presque tout le monde déteste les frais de nettoyage d’Airbnb – ces frais embêtants ajoutés à votre facture de location de vacances qui sont censés couvrir les coûts de préparation de l’endroit pour les prochains visiteurs. Les voyageurs n’aiment pas la dépense et les hôtes n’aiment pas non plus les facturer.

Dennis Shirshikov, un hôte Airbnb qui possède un bien locatif dans le nord de l’État de New York, affirme que les frais de nettoyage sont la plainte la plus courante qu’il reçoit des clients.

“Nous envisageons fortement de les couper”, dit-il.

Et Shirshikov pourrait obtenir ce qu’il veut. Airbnb est sur le point de déployer de grands changements qui ne mettront pas fin aux frais de nettoyage, mais pourraient les rendre plus transparents pour les clients et inciter les hôtes à les réduire ou à les renoncer complètement.

QUELS SONT LES FRAIS DE NETTOYAGE AIRBNB ET CE QU’ILS COÛTENT

Les frais de nettoyage Airbnb sont des frais uniques empochés par les hôtes pour couvrir des coûts tels que la lessive ou le nettoyage des toilettes entre les séjours des clients. Ils sont distincts du prix de base et s’ajoutent aux frais de service ou aux frais pour les modules complémentaires facultatifs.

Une analyse NerdWallet de juin 2022 de 1 000 réservations Airbnb aux États-Unis avec des dates d’enregistrement en 2022 ou 2023 a révélé que les frais de nettoyage médians par annonce pour un séjour d’une nuit étaient de 75 USD.

Mais les frais de nettoyage varient considérablement. Un porte-parole d’Airbnb a déclaré à NerdWallet que les frais de nettoyage représentent en moyenne moins de 10 % du coût total de la réservation dans les établissements qui les facturent. Pendant ce temps, l’analyse de NerdWallet a révélé que les frais de nettoyage représentaient environ 25% du prix total payé. En fait, près de 40 % des annonces comportaient des frais de nettoyage allant de 20 % à 29,9 % du prix catalogue.

Et sur quelques annonces, les frais de nettoyage étaient plus élevés que le tarif de la nuit.

POURQUOI LES FRAIS DE NETTOYAGE D’AIRBNB SONT SI IRRITANTS – ET LE PLAN D’AIRBNB POUR LE RÉPARER

Outre le coût, les frais de nettoyage Airbnb peuvent sembler particulièrement brutaux simplement compte tenu de leur présentation. La page de recherche d’Airbnb affiche le tarif par nuit sur la plupart des interfaces en gros caractères gras, masquant le prix total. Ainsi, le prix total, présenté en lettres légèrement colorées, peut être facilement négligé.

Pour ajouter à la confusion, les tarifs de nuit ne correspondent souvent pas au prix total de toute façon. Une annonce avec un tarif de 40 USD par nuit peut totaliser 90 USD en raison de frais de nettoyage de 40 USD et de frais de service de 10 USD. Une autre annonce avec un tarif de 60 USD par nuit pourrait s’avérer moins chère – 73 USD au total – si elle comporte des frais de service de 13 USD et aucun frais de nettoyage. Un voyageur avec un budget de 50 $US pourrait être séduit par l’inscription à 40 $US, pour devoir plus que s’il avait réservé l’inscription à 60 $US.

Mais cela devrait changer en décembre lorsqu’Airbnb prévoit de déployer une bascule afin que les voyageurs puissent opter pour que les résultats de recherche affichent le prix total, y compris tous les frais. Les utilisateurs qui n’activent pas l’affichage du prix total ne verront toujours que les tarifs de nuit.

En novembre 2022, la société a également ajusté son algorithme de recherche pour classer les annonces en fonction du meilleur prix total plutôt que de simplement tenir compte du tarif de nuit, ce qui peut inciter les hôtes à réduire ou à supprimer les frais de nettoyage.

ET S’IL N’Y AVAIT PAS DE FRAIS DE NETTOYAGE ?

Une minorité d’annonces ne facturent pas de frais de nettoyage. Airbnb indique que 45 % des annonces dans le monde ne facturent pas ces frais. Pourtant, seulement 15% des annonces disponibles dans l’analyse de NerdWallet n’avaient pas de frais de nettoyage. La disparité est en partie due au fait que NerdWallet n’a examiné que les annonces aux États-Unis, tandis que le nombre d’Airbnb est basé sur les annonces du monde entier, où les frais sont moins courants.

Shirshikov dit qu’il préférerait indiquer un prix final qui comprend les frais de nettoyage pour deux raisons. Premièrement, il soupçonne que la satisfaction des clients augmenterait, et deuxièmement, il pense que les clients laisseraient l’endroit plus propre.

Airbnb a averti les hôtes que les frais de nettoyage peuvent se retourner contre eux en créant des attentes irréalistes quant au montant que les voyageurs offriront pour aider au moment du départ.

“Avec des frais (de nettoyage) plus élevés, les clients peuvent s’attendre à s’éloigner de votre logement à la caisse comme ils le feraient d’une chambre d’hôtel”, selon une note publiée sur le site Web d’Airbnb avant que les changements de nettoyage n’entrent en vigueur.

C’est exactement ce que Shirshikov a vécu.

“S’ils paient des frais de nettoyage, ils laissent parfois l’endroit comme s’il avait été habité et non nettoyé pendant des mois”, dit-il, ajoutant qu’il est revenu pour trouver de la nourriture partout sur le sol et des boissons renversées sur les lits.

SI TOUT LE MONDE DÉTESTE LES FRAIS DE NETTOYAGE AIRBNB, POURQUOI ENCORE LES CHARGER ?

Pour les hôtes qui nettoient eux-mêmes les locations, l’argent peut couvrir le coût des produits de nettoyage. Souvent, cet argent est simplement transmis à des services d’entretien ménager professionnels qui s’occupent du nettoyage.

Sébastien Long, fondateur et PDG de la société texane de location à court terme Lodgeur, affirme qu’il pense que les frais de nettoyage moyens de 75 USD sont assez bas.

En tenant compte des salaires du personnel, des fournitures et des articles de remplacement, Long dit qu’il estime qu’il en coûte environ 22 dollars pour remettre une chambre d’hôtel. Si les hôtes Airbnb sous-traitent le travail, estime Long, cela pourrait coûter 175 USD pour nettoyer un appartement de deux chambres, dont 100 USD pour l’entreprise de nettoyage, 50 USD pour les services de blanchisserie et 25 USD pour les fournitures, telles que le café ou les mini bouteilles de toilette.

Les coûts de nettoyage pour les hôtes Airbnb sont souvent plus élevés que ceux des hôtels car ils ne peuvent probablement pas profiter des économies d’échelle. Par exemple, les hôtels ont des machines à laver de taille commerciale. De plus, les annonces sont généralement réparties géographiquement, il y a donc l’inefficacité de parcourir des kilomètres entre les propriétés. Et les locations à court terme sont généralement beaucoup plus grandes et ont plus d’espace à nettoyer (comme les cuisines) que les chambres d’hôtel.

Mais d’autres hôtes utilisent les frais simplement comme un moyen de soutirer plus d’argent aux voyageurs, en surfacturant clairement les frais de nettoyage, ce qui est une pratique contre laquelle Airbnb met en garde.

“Visez à utiliser les frais de nettoyage pour couvrir les frais de nettoyage – pas pour gagner de l’argent supplémentaire”, selon une note de 2021 d’Airbnb aux hôtes.

Et puis il y a les hôtes qui facturent des frais de nettoyage et demandent toujours aux clients de nettoyer après eux-mêmes. Cela aussi se terminera probablement bientôt. Outre des frais de nettoyage plus transparents, Airbnb a déclaré qu’il prévoyait également d’exiger des hôtes qu’ils affichent les exigences de nettoyage sur la liste avant que les clients ne réservent. Les clients pourront également laisser des commentaires sur le processus de paiement.

Airbnb a également précisé que les demandes de paiement doivent être raisonnables. Lors de votre prochain séjour Airbnb, si l’hôte est réceptif aux changements, vous n’aurez peut-être pas besoin de passer l’aspirateur ou de dépouiller les lits. Les seules choses que vous aurez à faire sont d’éteindre les lumières, de jeter les poubelles et de verrouiller la porte.

Pour l’instant, cependant, Shirshikov dit qu’il s’en tient aux frais de nettoyage, car il ne sait pas si les utilisateurs activeront la bascule.

“Je voudrais voir combien de personnes activent activement l’affichage du prix complet”, dit-il. “À moins que les clients ne l’utilisent, cela n’aura pas beaucoup d’importance pour la façon dont nous fixons les prix.”



MÉTHODOLOGIE:



NerdWallet a effectué une analyse de 1 000 annonces Airbnb (taxes et frais compris) avec des dates d’enregistrement en 2022 ou 2023. L’analyse a examiné les prix de base ainsi que d’autres frais tels que les frais de nettoyage pour les séjours d’une, sept et 30 nuits, ventilé également par réservations effectuées 3 jours, 4 semaines et 47 semaines à l’avance. Les données ont été recueillies pour 10 régions des États-Unis et couvraient des propriétés d’une capacité maximale de deux invités contre six invités.