AirAsia et Southwest sont les meilleures compagnies aériennes low-cost au monde : sondage Skytrax

Si vous voulez voler avec style sans dépenser une fortune, faites attention : il y a une nouvelle classe économique supérieure en ville.

Il s’agit de Japan Airlines, basée à Tokyo, selon un cabinet d’études Skytrax, qui a publié mardi les derniers résultats de son classement annuel des « Meilleures compagnies aériennes au monde ». Le transporteur japonais a terminé devant les finalistes Qatar Airways et Singapore Airlines, selon l’enquête de Skytrax sur plus de 13,4 millions clients des compagnies aériennes à travers 356 compagnies aériennes mondiales différentes.

Ou, si vous cherchez à en avoir pour votre argent, jetez un œil à AirAsia en Malaisie ou à Southwest Airlines, basée à Dallas, qui a dominé le classement des compagnies aériennes à bas prix de cette année.

Sud-ouest a obtenu un score particulièrement élevé sur le confort des sièges, le WiFi et collations gratuites et les boissons sur les vols de plus de 250 miles. AirAsia a reçu des éloges pour son Wi-Fi en vol et ses prises de courant pour les sièges.

La classe économique de Japan Airlines est conçue pour imiter le type de luxe que vous trouveriez normalement en première classe. Ses sièges offrent aux voyageurs plus de largeur et d’espace pour les jambes que de nombreux autres transporteurs – jusqu’à quatre pouces d’espace pour les jambes de plus que la norme de l’industrie, selon NerdWallet.

Les voyageurs sur des vols long-courriers vers Tokyo au départ de villes comme New York, Los Angeles, Chicago ou Londres peuvent s’attendre à un menu en vol qui comprend des options comme les nouilles soba japonaises et le saumon fumé.

L’expérience est « conçue pour garantir que les clients de toutes les classes puissent profiter de services premium », a déclaré Japan Airlines dans un communiqué vendredi.