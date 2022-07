Air Transat « profondément désolée » d’avoir refusé un vol à un couple ukrainien vers le Canada, entraînant son expulsion

Air Transat se dit “profondément désolée” après que des agents de la compagnie aérienne ont refusé à tort à un couple ukrainien fuyant l’invasion russe un vol vers le Canada, ce qui a conduit à leur expulsion de Grèce.

Oksana Korolova et Leonid Korolev sont des citoyens ukrainiens avec des visas canadiens qui devaient venir au Canada sur un vol d’Air Transat lundi d’Athènes à Toronto.

Des bénévoles du groupe Ukraine Help Middlesex, un groupe communautaire qui aide à parrainer et à réinstaller des réfugiés ukrainiens à Londres, en Ontario, devaient venir les chercher à l’aéroport international Pearson, puis réunir le couple avec leur fils, Max Korolova, qui est déjà à Londres .

Cependant, sa mère et son père n’ont jamais quitté Athènes sur la compagnie aérienne canadienne. Au lieu de cela, ils ont été expulsés du vol par des agents d’Air Transat qui ne les ont pas laissés monter à bord parce que Korolev détient un passeport russe et ne répond pas aux exigences canadiennes de vaccination contre la COVID-19.

“Ils ne partent pas en vacances”

“Air Transat a fait une erreur. S’il y avait un autre agent de service qui connaissait un peu mieux la réglementation, il serait autorisé à voler”, a déclaré mardi à CBC News Sanja Dammeier, une bénévole du groupe Ukraine Help Middlesex.

Air Transat se dit « profondément désolée » qu’un couple ukrainien avec des visas canadiens ait été expulsé après que des agents de la compagnie aérienne leur aient refusé un vol vers le Canada. (Evan Mitsui/CBC)

Dammeier fait référence à une politique en vertu de l’Autorisation Canada-Ukraine pour les voyages d’urgence (CUAET), qui donne aux citoyens ukrainiens titulaires d’un visa canadien valide par l’intermédiaire d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) un exemption du canadien Exigences en matière de vaccins contre la COVID-19 pour les voyageurs internationaux.

“Ce ne sont pas des touristes. Ils ne partent pas en vacances. Ils s’envolent d’une zone de guerre et ensuite ils les traitent comme ça? C’est horrible. C’est absolument horrible”, a déclaré Dammeier.

“Il a un visa canadien pour venir au Canada. C’est un citoyen ukrainien. Il est autorisé à venir, mais le personnel de la compagnie aérienne a tout gâché.”

Plutôt que de laisser son mari derrière elle, Korolova a choisi de rester avec Korolev à Athènes.

Max Korolova a déclaré avoir parlé mardi matin avec ses parents, qui ne parlent pas anglais et se sont vu refuser l’accès à un traducteur par les autorités grecques qui les ont interceptés à la porte d’embarquement.

À ce moment-là, a déclaré Max, la police grecque les a fait expulser vers Istanbul, la ville d’où le couple était arrivé.

Un couple a échappé à la guerre pour être expulsé

“Pour eux, c’est très décevant car ils étaient sous les bombardements et presque sur la ligne de front et ils ont échappé à la guerre, et en ce moment ils ont été déportés de Grèce vers Istanbul”, a déclaré Max.

“Ils sont dans un hôtel à Istanbul. Ils ont de l’argent pour l’hôtel, mais ce n’est pas un bon hôtel. C’est un hôtel d’urgence.”

Max a déclaré que depuis que ses parents ont été expulsés lundi, il se promène pour aider à faire face à l’anxiété et au sentiment d’impuissance de savoir que ses parents sont piégés dans un autre pays.

Mardi, Air Transat s’est excusée et a déclaré que ses agents avaient commis une erreur à la porte d’embarquement en refusant à Korolev l’entrée dans l’avion, ce qu’ils n’avaient pas le droit de faire.

“Cette situation était en effet une erreur de notre part au comptoir d’enregistrement”, a écrit Bernard Côté, directeur des communications d’Air Transat, à CBC News dans un courriel mardi.

“Alors que M. Korolev nous a présenté un passeport russe, ne l’exemptant pas des exigences canadiennes en matière de vaccination, le passeport ukrainien de Mme Korolova aurait dû permettre au couple de monter à bord de son vol car ils sont mariés.

“Nous sommes profondément désolés de cette situation et de ce que Mme Korolova et M. Korolev ont dû traverser. Nous travaillons à modifier rapidement leur réservation afin qu’ils puissent atterrir en toute sécurité au Canada et sommes en contact direct avec leurs sponsors pour organiser leur voyage. .”

Dammeier a déclaré que les responsables d’Air Transat avaient été en contact avec son groupe mardi au sujet de l’organisation d’un nouveau vol, et les responsables de la compagnie aérienne ont déclaré qu’ils voulaient à nouveau faire passer le couple par Athènes, ce qui, selon elle, ne fonctionnerait pas.

“Leonid ne peut pas entrer en Grèce pendant six mois minimum”, a-t-elle déclaré. “Maintenant, ils travaillent, espérons-le, à les mettre sur un vol direct d’Istanbul à Toronto”, mercredi.