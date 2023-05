Air, Tetris, BlackBerry : l’homme d’affaires qui prend des risques dans une industrie cinématographique peu encline à prendre des risques

Seul Hollywood pouvait me faire applaudir une sneaker. Ou un terminal de messagerie électronique de poche. Ou les droits légaux sur un jeu vidéo atterrissant entre les mains d’un gars légèrement malheureux, obstinément déterminé, à lunettes et génial. Je pense rarement à ces choses et je m’en soucie à peine, mais le travail d’un film est de me faire prendre soin de moi, et pour une raison quelconque, ce printemps, ils essaient remarquablement dur.

Et parfois ça marche même.

Il y a une récolte de films sur des hommes d’affaires entreprenants ce printemps, tout à la fois, ce qui est à la fois une coïncidence – les studios n’ont pas tendance à s’entendre – et probablement pas du tout une coïncidence. Comme la récolte de docu-séries d’escrocs et d’escrocs adjacents de l’année dernière, il s’agit de rouler et de traiter dans la vie réelle, les choses qui se passent dans les salles de conférence et les cages d’escalier paniquées pendant que le reste d’entre nous ne fait que se promener en vivant notre vie. Et, surtout, ils sont extraits des gros titres, certains plus récents que d’autres.

Il n’est en fait pas facile de crier à propos des termes et des accords, de la capitalisation et d’autres choses commerciales très amusantes à regarder, ce qui, je pense, est la raison pour laquelle la forme d’escroc a décollé en premier. Il y a une ironie dramatique inhérente à l’histoire de l’escroc, puisque son existence est fondée sur au moins une vague connaissance parmi le public que cette personne est en train de tromper. Nous savons. Ils ne le font pas. C’est de là que vient le plaisir et le drame.

Plus difficile, alors, quand le film est – comme dans le cas de Air – à propos de certains gars qui ont réussi à faire signer à Michael Jordan un accord de licence avec Nike. Genre, écrire cette phrase m’a presque endormi. Puis-je juste regarder La dernière dance encore?

Mais bon, un miracle : Air est grand. Parfait, profondément divertissant, dans la veine de Boule d’argent mais avec l’ajout de Viola Davis en tant que mère de Jordan, Deloris, qui injecte un sens des enjeux au-delà des profits. Ben Affleck, qui pourrait être un meilleur réalisateur qu’un acteur (bien qu’il soit très bon dans les deux), a compris – avec l’aide du premier scénariste Alex Convery – où le drame se situe dans une histoire dont nous connaissons déjà totalement la fin. Après tout, nous vivons dans un monde Air Jordan depuis des décennies.

Et où est ce drame ? Dans un cocktail soigneusement élaboré d’ingrédients, tous aussi importants les uns que les autres. L’élément de base est le chef de file, Matt Damon, jouant un Sonny Vaccaro bedonnant d’âge moyen, dont le travail chez la marque de chaussures de sport parvenue Nike est de se connecter avec de nouveaux talents pour tenter de mettre le pied sur les pieds, et donc les tribunaux , de la NBA. Ce qui est important à propos de Vaccaro, c’est qu’il est un outsider, clairement sur la trajectoire descendante de sa carrière, luttant pour rester dans les bonnes grâces du PDG Phil Knight (Affleck) et du responsable marketing Rob Strasser (Jason Bateman), criant au téléphone à l’agent David Falk (un Chris Messina absolument glorieux et grossier). Ce qu’il a, c’est un sentiment et une volonté de tout risquer sur un gamin de 18 ans de Caroline du Nord. Et s’il échoue, sa carrière s’arrête, et peut-être toute l’entreprise avec.

Vous avez besoin de cet élément dans une histoire d’entrepreneur, car cela vous donne quelqu’un à soutenir. Il apparaît à nouveau dans, par exemple, Tétris, centré sur le très courageux Taron Egerton jouant Henk Rogers, un homme dans une course désespérée pour obtenir les droits du jeu vidéo Tetris. Le film est incroyablement mou et étrangement rythmé, mais le perdant du risque est ce qui le maintient ensemble. Vous voudrez peut-être que le film soit terminé, mais vous voulez toujours que ce gars gagne. Ou prendre Mûresorte de Canadien Réseau social (jusqu’à, parfois, le travail de caméra), qui colle deux long-shots courageux dans la position principale. Jay Baruchel est Mike Lazaridis, le nerd qui a l’idée et lance l’entreprise ; Glenn Howerton est Jim Balsillie, qui repère une opportunité et se précipite, entrant au rez-de-chaussée en tant que co-PDG.

Mûre illustre également un ingrédient important dans le film d’entrepreneur d’entreprise, à savoir que vous ne pouvez pas simplement avoir le charismatique deal-strike. Vous avez besoin de vos nerds, les gars qui fabriquent réellement le produit et le rendent meilleur que quiconque. Lazaridis est le nerd, mais son pote Doug aussi (joué par Mûre scénariste et réalisateur Matt Johnson), qui gère les ingénieurs. Ils ont trouvé comment fabriquer un minuscule terminal de messagerie que vous pouvez jeter dans votre poche, et nous avons le plaisir de voir « l’e-mail sur votre téléphone » mis en doute par d’autres, puis le duo triomphant pour avoir résolu une énigme que d’autres n’ont pas pu. Il y a un nerd dans Air — Peter Moore (Matthew Maher), créateur de la chaussure Air Jordan — et un en Tétris, Alexey Pajitnov (Nikita Efremov), qui a fait Tetris. Le nerd nous donne un deuxième outsider à aimer. Il est secondaire par rapport à l’intrigue, mais il nous rappelle qu’il s’agit ici d’une véritable compétence, pas seulement d’un discours doux. Ce ne sont pas des escrocs ; ils ont la vraie chose.

Et il y a un autre élément, qui diffère du genre des escrocs, qui semble traiter d’histoires très récentes — Inventer Anna, Tiger King, Bad Vegan, LuLaRich, je pourrais continuer. C’est peut-être parce que les inconvénients sont si courants que nous avons oublié les plus importants d’il y a dix ans, sans parler des années 1980.

Mais le film sur l’entrepreneur traite des gars qui ont gagné et qui se sont imprimés sur le monde dans lequel nous vivons encore. La génération Z ne connaîtra peut-être jamais le tapotement satisfaisant de taper sur un BlackBerry, mais à un moment de ma carrière, j’avais deux, et je n’ai qu’une génération de plus. Après mon Air projection, j’ai repéré six personnes d’âges différents sur le quai du métro portant leurs Air Jordan. (La plupart d’entre eux, je suppose, étaient allés voir le film.) Et quand je suis monté dans le métro, j’ai absolument sorti mon téléphone – mon iPhone, désolé pour les gars de BlackBerry – et j’ai joué à Tetris.

Pourtant, le genre des entrepreneurs d’entreprise présente l’occasion idéale de se livrer à un design d’époque amusant, une petite cerise sur le gâteau. Tétris se déroule dans les années 1980, au bord de la fin de l’Union soviétique, et nous avons beaucoup de design d’intérieur de l’ère soviétique (si vous pouvez l’appeler ainsi) et des costumes mal ajustés. Mûre commence en 1996 – bien qu’il soit tourné avec la sensibilité d’un thriller paranoïaque de 1970 – et nous rappelle une époque où il était encore choquant de rencontrer une pièce pleine de personnes tapant sur leurs appareils. Et AirL’intérêt principal, presque comique, est dans les cheveux des années 80, avec Affleck dans une sorte de coiffure bouclée de l’empereur romain et Bateman dans une vadrouille vraiment glorieuse.

Et, bien sûr, vous avez besoin de tout ce dont un film a toujours besoin : un bon scénario, des enjeux, de la musique, un rythme solide, peut-être quelques blagues. Ça doit être amusant regarder ces gars crier et réfléchir et décider en une fraction de seconde d’essayer quelque chose qui pourrait échouer complètement ; vous générez une tension dramatique non pas en vous demandant ce qui va se passer – nous connaissons déjà la fin – mais en nous laissant entrer dans leurs processus de pensée, en nous laissant les regarder convaincre des chambres de sceptiques qu’ils ont raison.

Fait intéressant, ces films ne prennent pas la peine de faire ce qu’ils auraient pu faire s’ils avaient été réalisés à l’époque où ils se déroulent : insister sur une intrigue secondaire romantique ou passer tout le film à essayer de nous convaincre que nos personnages principaux font cela. parce qu’ils sont des pères séparés. (Il y a des bouffées de ça ici et là – Tétris‘s Rogers est marié et a des enfants, Bateman parle de passer du temps avec sa fille le week-end – mais ce n’est jamais l’intrigue principale.) Au lieu de cela, les enjeux sont tous liés à l’accord, et le film vous tient à cœur. Son cousin le plus proche est le film sportif, outsider contre Goliath. Personne n’est vraiment un méchant; « gagner » signifie que votre entreprise obtient ce qu’elle veut, ce qui revient moins à sauver la race humaine qu’à pouvoir acheter une très belle voiture. Nous voulons qu’ils gagnent beaucoup d’argent.

Ce qui, certes, me fait un peu bizarre. Tétris et Air fonctionnent essentiellement comme des publicités étendues pour leurs marques ; Mûre ne le fait pas, mais seulement parce qu’il ne le peut pas puisque le BlackBerry n’existe plus fonctionnellement. (Des trois, c’est le seul récit d’ascension et de chute, qui semble un peu plus traditionnel.) Mais pourquoi suis-je assis ici juste pour que certains gars gagnent de l’argent ?

Dans un sens, je suppose, c’est un produit du récit de démarrage américain, puisant dans le sens culturel plus large selon lequel les millionnaires et les milliardaires doivent être admirés et respectés. Mais même si vous ignorez ce sentiment, ces films suggèrent que si ils pourrait réussir – les gars sur leur chance, risquant leur dernier dollar sur un pari énorme – alors peut-être que nous le pouvons aussi. Peu importe que pour chacune de ces histoires, il y en ait probablement des centaines où l’acteur principal a fini par déclarer faillite. L’histoire est projetée sur grand écran par les gagnants.

Il y a aussi quelque chose de profondément sain dans ces histoires. Si le film d’escrocs est un moyen d’admirer les opérateurs rusés malgré notre meilleur jugement, alors ce sont des gars que nous pouvons admirer, juste et carré. Ils n’ont fait de mal à personne. Ils ont juste fait un bon produit et ont trouvé comment le vendre.

Je comprends tout cela, mais je suis toujours inquiet du fait que le bien le plus vendu dans ces films est l’acquisition d’argent, et la plus haute qualité de caractère à louer est d’être prêt à prendre un risque fou. C’est peut-être simplement que nous manquons de personnalités admirables de l’histoire à imiter, de dirigeants de mouvements et d’humanitaires, de scientifiques et d’artistes qui ne sont pas reconnus de leur vivant. Mais c’est un peu déprimant de penser que nous fabriquons maintenant des héros à partir de gars qui ont simplement réussi à combiner le bon sens des affaires avec la chance.

Mais soyons réalistes : il est absurde d’imaginer qu’Hollywood ferait autrement. Hollywood est une terre de manèges et de transactions, de prise de risques énormes sur les incertitudes et d’investissement de millions de dollars dans ce qui n’est jamais sûr. Et comme Hollywood a connu une croissance exponentielle de plus en plus réticente au risque au cours des 15 dernières années, leur produit a souffert, s’appuyant sur le familier et le sûr au lieu de l’original et du non testé. Hollywood est une question de capitalisme et de la nature essentielle du jeu, ce qui signifie que tout le monde ne peut pas gagner.

Et donc, peut-être, est Air. (Le choix d’Affleck de terminer le film avec « Born in the USA », en particulier après qu’un personnage raconte l’histoire d’avoir réellement écouté les paroles de celui-ci, semble révélateur.) Air, je me suis dit que ce dont Hollywood avait besoin, c’est peut-être d’un film comme celui-ci : frais, amusant, plein de stars de cinéma faisant leur truc de star de cinéma sans l’aide de capes ou d’IP pré-mâchées, n’ouvrant que dans les salles. Une histoire de prise de risque qui pourrait prouver que la récompense en valait la peine.

Une sneaker bizarre et sauvage d’un film, si vous voulez.

Tétris est en streaming sur Apple TV +. Air est en streaming sur Prime Video. Mûre joue dans les salles.

Mise à jour, 10 mai, 13h : Cette histoire, initialement publiée le 7 avril, a été mise à jour avec les informations de visualisation actuelles.