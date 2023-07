Air Power History Tour amenant des avions de la Seconde Guerre mondiale à l’aéroport de DuPage – Shaw Local

L’AirPower History Tour amène des avions emblématiques de la Seconde Guerre mondiale à l’aéroport de DuPage pour des visites et des manèges publics du 19 au 24 juillet, selon un communiqué de presse.

L’événement est présenté par la Commemorative Air Force, qui organise chaque année sa tournée historique AirPower dans les aéroports d’Amérique du Nord. Les visiteurs pourront voir tous les avions de près, acheter des manèges et visiter les cockpits des B-29 et B-24 lorsque les avions ne volent pas.

Le B-29 Superfortress « FIFI » et le B-24 Liberator « DIAMOND LIL », accompagnés d’un T-6 Texan, d’un PT-13 Stearman et d’un RC-45J Expeditor devraient arriver à l’aéroport de DuPage le 17 juillet.

L’événement sera ouvert au public du 19 au 24 juillet de 9 h à 17 h chaque jour. Les avions de soutien offriront des trajets chaque jour. Le B-29 vole le samedi et le dimanche à 9h et 10h30 Le B-24 vole le samedi et le dimanche à 9h30 et 11h

Des visites du cockpit des B-29 et B-24 seront disponibles chaque jour à partir de 9 h, ainsi que le samedi et le dimanche lorsque les avions auront fini de voler.

L’avion sera mis en scène sur la rampe FBO du DuPage Flight Center. L’accès à la rampe est de 20 $ pour les adultes, 10 $ pour les enfants de 11 à 17 ans et gratuit pour les enfants de 10 ans et moins. Les trajets peuvent être réservés à l’avance sur AirPowerTour.org où des informations supplémentaires sur l’événement peuvent également être trouvées.