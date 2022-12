Air New Zealand veut piloter un avion zéro émission d’ici 2026. Voici ses options

Air New Zealand veut mettre un avion à zéro émission dans le ciel d’ici 2026, et elle a un plan pour y arriver. Mardi, la compagnie aérienne a annoncé des partenariats avec quatre sociétés travaillant sur des avions qui pourraient l’aider à atteindre son objectif.

Air New Zealand a signé un accord exprimant son intention de commander trois avions à chaque compagnie dans un premier temps, avec la possibilité d’en commander 20 supplémentaires à l’un ou plusieurs partenaires à une date ultérieure.

Ce n’est un secret pour personne que l’industrie aéronautique, qui dépend entièrement des combustibles fossiles, a un impact négatif sur l’environnement en émettant du CO2 dans l’atmosphère, entre autres facteurs. Alors que des personnes du monde entier subissent les conséquences de la crise climatique sous la forme d’événements météorologiques plus fréquents et plus graves, il est crucial que l’industrie trouve un moyen de réduire, et idéalement d’éliminer, ses émissions de gaz à effet de serre.

Air New Zealand appelle son propre effort “Mission NextGen Aircraft”, qui fait partie d’une stratégie à long terme pour l’aider à décarboniser l’ensemble de son réseau avant 2050. Il verra la compagnie aérienne travailler avec les partenaires pour développer la technologie et l’infrastructure pour assurer les avions, qui s’appuient sur une combinaison d’électricité, d’hydrogène vert et d’énergie hybride, sont capables de voler en Nouvelle-Zélande dans quatre ans.

“Mission NextGen Aircraft ne consiste pas à soutenir un innovateur”, a déclaré le PDG d’Air New Zealand, Greg Foran, dans un communiqué. “Il s’agit de travailler avec une gamme de leaders de la technologie des avions à zéro émission pour aider à faire avancer l’ensemble de l’écosystème.”

L’espoir est qu’au moins un des avions pourra effectuer un vol d’ici 2026, puis remplacera le Q300 dans la flotte de la compagnie aérienne – un avion à hélice actuellement utilisé pour effectuer de courts sauts avec le pays. “Faire décoller un avion zéro émission d’ici 2026 va être difficile”, a déclaré Foran. “Mais nous sommes incroyablement ambitieux – parce que nous devons l’être.”

Rencontrez l’avion

Éviation Alice

Air Nouvelle-Zélande



Eviation, basée dans l’État de Washington, fabrique un avion de banlieue entièrement électrique à 9 places appelé Alice. Alice est un avion “éprouvé en vol” propulsé par deux unités de propulsion électrique conçues pour les vols à courte distance.

Bêta ALIA-250

Air Nouvelle-Zélande



L’avion ALIA-250 de Beta est inspiré d’une sterne arctique et peut décoller et atterrir verticalement. Il se décline en versions cargo et passager, et peut transporter jusqu’à cinq passagers en plus du pilote.

VoltAéro Cassio

Air Nouvelle-Zélande



VoltAero affirme que le Cassio 1, son avion de banc d’essai, est sûr, silencieux, flexible et efficace en plus d’être écologique. L’avion sera construit en France et son système de propulsion repose sur une double source d’énergie électrique-hybride.

Projet Fresson de Cranfield Aerospace

Air Nouvelle-Zélande



Une entreprise aéronautique établie, basée au Royaume-Uni, Cranfield Aerospace travaille actuellement sur le “Projet Fresson”. Il s’agit de sa tentative de transformer un avion Britten-Norman Islander de 9 places alimenté par des combustibles fossiles en un avion de transport de passagers écologique utilisant la technologie des piles à combustible à hydrogène.